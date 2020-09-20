В Беларуси проходит Марш справедливости (Онлайн)
- 20.09.2020, 13:59
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Тысячи минчан собрались в центре города.
Сегодня в Минске и городах Беларуси проходит Марш справедливости за свободу слова.
Начало Марша - в 14.00. Минск - площадь и проспект Независимости. Другие города Беларуси - центральные площади.
Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию с Марша справедливости.
14:13 Люди вышли на Марш с лозунгами за независимость Беларуси.
13:59 В центре Минска - на улицах Немига, Городской Вал, проспектах Победителей и Независимости уже собрались тысячи участников Марша.