В Беларуси проходит Марш справедливости (Онлайн) 20.09.2020, 13:59

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Фото: «Радыё Свабода»

Тысячи минчан собрались в центре города.

Сегодня в Минске и городах Беларуси проходит Марш справедливости за свободу слова.

Начало Марша - в 14.00. Минск - площадь и проспект Независимости. Другие города Беларуси - центральные площади.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию с Марша справедливости.

14:13 Люди вышли на Марш с лозунгами за независимость Беларуси.

13:59 В центре Минска - на улицах Немига, Городской Вал, проспектах Победителей и Независимости уже собрались тысячи участников Марша.

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