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США обещают новые санкции против Кремля из-за отравления Навального

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  • 3.09.2020, 10:21
  • 3,569
США обещают новые санкции против Кремля из-за отравления Навального
Алексей Навальный
Фото: AP

Виновники преступления будут наказаны.

США объявили, что инициируют новые санкции против России в связи с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.

Как пишет "Европейская правда" об этом заявил глава Совета национальной безопасности США Джон Элиот после того, как в Германии заявили, что Навального отравили "Новичком".

"США глубоко обеспокоены результатами (исследования вещества, которым отравили Навального - прим.), обнародованными сегодня. Отравление Алексея Навального абсолютно неприемлемо", - подчеркнул он.

Джон Элиот отметил, что Россия уже не впервые применяет нервно-паралитические вещества из группы "Новичок".

"Мы будем сотрудничать с союзниками и международным сообществом, чтобы виновники в России были привлечены к ответственности, куда бы не привели доказательства, и ограничить доступность средств для их дальнейшей злонамеренной деятельности", - заявил Джон Элиот.

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