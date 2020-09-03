Лукашенко поменял глав КГБ, КГК и Совбеза 16 3.09.2020, 11:40

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Фото: БелТА

(обновлено) Список назначений.

Как сообщает БелТА, Лукашенко провел кадровые перестановки. Главой Совета безопасности стал бывший глава КГБ Валерий Вакульчик, бывший глава Комитета государственного контроля Иван Тертель возглавил КГБ, какую должность будет занимать глава Совета безопасности Андрей Равков — не сообщается.

Исполнять обязанности председателя КГК будет Василий Герасимов, до настоящего времени - первый заместитель председателя этого ведомства.

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