Лукашенко заявил Мишустину о «перехвате разговора Варшавы и Берлина о Навальном» 76 3.09.2020, 13:40

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Алексей Навальный

Диктатор пообещал передать Кремлю «аудиозапись».

Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил о перехвате разговора Варшавы и Берлина по поводу отравления российского оппозиционера Алексея Навального и реакции на это канцлера Германии Ангелы Меркель.

Как сообщают РИА «Новости», об этом он в четверг, 3 сентября, сообщил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

По словам диктатора заявления канцлера Германии Ангелы Меркель об отравлении Навального — фальсификация. Также Лукашенко пообещали передать «аудиозапись» России.

Также Лукашенко заявил, что перехват осуществила военная разведка.

Напомним, вчера правительство Германии заявило, что российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен «Новичком».

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