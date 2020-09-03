Лукашенко заявил Мишустину о «перехвате разговора Варшавы и Берлина о Навальном»76
- 3.09.2020, 13:40
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Диктатор пообещал передать Кремлю «аудиозапись».
Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил о перехвате разговора Варшавы и Берлина по поводу отравления российского оппозиционера Алексея Навального и реакции на это канцлера Германии Ангелы Меркель.
Как сообщают РИА «Новости», об этом он в четверг, 3 сентября, сообщил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.
По словам диктатора заявления канцлера Германии Ангелы Меркель об отравлении Навального — фальсификация. Также Лукашенко пообещали передать «аудиозапись» России.
Также Лукашенко заявил, что перехват осуществила военная разведка.
Напомним, вчера правительство Германии заявило, что российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен «Новичком».