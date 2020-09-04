Der Spiegel сообщил о найденном «Новичке» в образцах кожи, крови и мочи Навального 4.09.2020, 16:26

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Алексей Навальный

Фото: AP

Нет сомнений в том, что российский оппозиционер был отравлен.

Лаборатория бундесвера (армии ФРГ) по просьбе клиники «Шарите» исследовала образцы кожи, крови и мочи российского оппозиционера Алексея Навального — и нашла во всех из них следы отравляющего вещества из группы «Новичок», пишет «Медуза» со ссылкой на Der Spiegel. Как сообщают немецкие журналисты, об этом на закрытой встрече с членами бундестага (парламента ФРГ) заявил государственный секретарь по вопросам обороны Герд Хуфе.

Как пишет Der Spiegel, следы отравляющего вещества в образцах кожи, крови и мочи Навального были минимальны, но результаты исследования этих образцов заслуживают доверия.

По данным Der Spiegel, следы отравляющего вещества также удалось обнаружить на бутылке, которая была у Навального с собой и которую его родственники сохранили и передали берлинским врачам. Предполагается, что Навальный пил из бутылки после того, как его отравили, и таким образом оставил на ней следы яда.

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