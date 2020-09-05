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Компания PandaDoc закрывает офис в Беларуси и вывозит сотрудников

  • 5.09.2020, 8:04
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Компания PandaDoc закрывает офис в Беларуси и вывозит сотрудников
Фото: tut.by

Четыре сотрудника PandaDoc арестованы.

В компании заявляют, что обвинение в отношении задержанных не соответствует действительности. И называют это местью за инициативу основателя компании.

— Сегодня, 4-го сентября, стало известно, что задним числом было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 210 УК Республики Беларусь. Сотрудники обвиняются в том, что они как группа лиц, используя свое должностное положение, завладели денежными средствами в размере около 107 тысяч белорусских рублей из бюджета, причинив тем самым ущерб государству. К сотрудникам применена мера пресечения в виде заключение под стражу сроком на 2 месяца, — сообщили tut.by в компании.

4 ст. 210 Уголовного кодекса Республики Беларусь — хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере. Предусмотрено наказание: лишение свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Там заявляют, что обвинение не соответствует действительности, а вся деятельность PandaDoc велась в полном соответствии с законодательством. В компании уверены, что репрессии проводятся, чтобы оказать давление и остановить инициативу ее основателей.

Сообщается, что под стражей находятся главный бухгалтер Юлия Шардыко, директор Дмитрий Рабцевич, директор по продукту Виктор Кувшинов и HR Владислав Михолап.

— Мы требуем немедленно освободить наших коллег, закрыть уголовное дело, дать компании нормально работать и приносить пользу и доход, в том числе государству.

В PandaDoc также заявляют, что предпринимаю ответные шаги, а именно:

Полностью закрывают компанию в Беларуси и перевозят более 250 сотрудников.

Начинают активную агитацию по отъезду и основанию альтернативы Парка Высоких Технологий.

Начинают работу с международными политическими силами, партиями, инвестиционными компаниями по распространению честной информации о реальной «белорусской инвестиционной привлекательности» и экономическом давлении на режим.

В видео в Instagram сооснователь компании Микита Микадо попросил айтишников о поддержке, чтобы власть знала, что «в случае репрессий в ИТ, мы будем бороться. Мы будем давить экономически, политически, информационно. Мы будем переезжать, лишая режим валютной выручки и налогов».

Напомним, второго сентября в минском офисе компании PandaDoc прошли обыски. Как сообщают в компании, во время обысков в офисе были заблокированы более 20 сотрудников, 7 из которых были задержаны для допроса. К некоторым сотрудникам с обысками пришли домой и забрали их оттуда. Работа белорусского офиса все это время практически полностью парализована.

Микита Микадо ранее открыто высказывал мнение о происходящих в стране событиях: в частности, предлагал варианты помощи, в том числе материальныой, силовикам, которые хотят уволиться из правоохранительных органов.

Виктор Кувшинов помогал педагогам, которые были членами комиссии и стали свидетелями фальсификации выборов, подать заявление в правоохранительные органы, также обещал помочь с поиском работы в случае увольнения. В июле 2020 года Виктор был задержан бойцами ОМОНа на проспекте Независимости в Минске, когда пытался подать жалобу в Центризбирком на отказ в регистрации кандидатом в президенты Виктора Бабарико. Позже оказался в одном автозаке с родным братом, тоже айтишником. Суд назначил обоим административный арест.


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