Белорусские кибер-партизаны оставили послание на государственном сайте 5.09.2020, 21:01

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Хакеры-патриоты взломали сайт торгово-промышленной палаты.

Белорусские кибер-партизаны взломали очередной государственный сайт. Сегодня хакеры разместили сообщение на официальном сайте торгово-промышленной палаты.

Скрины взломанного сайта опубликовал телеграм-канал NEXTA.

«Мы - кибер-партизаны Беларуси. Мы, как и наши смелые предки, начали свою партизанскую войну против полицаев, гестапо, оккупационных властей и прочих коллаборационистов.

Мы призываем всех белорусов, независимо от пола и возраста, религии и профессии, присоединиться к борьбе.

Наших друзей и родных убивают, пытают и насилуют. Никому не получится отсидеться в стороне. После карателей останется только выжженная земля!

Белорус, ты думаешь от тебя ничего не зависит? От тебя зависит все! Ты можешь больше, чем думаешь!

Жыве Беларусь!» - говорится в сообщении кибер-партизан Беларуси.

Напомним, ранее хакеры взломали официальные сайты управделами Лукашенко, МВД и Академии МВД.

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