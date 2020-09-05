Белорусские кибер-партизаны оставили послание на государственном сайте
- 5.09.2020, 21:01
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Хакеры-патриоты взломали сайт торгово-промышленной палаты.
Белорусские кибер-партизаны взломали очередной государственный сайт. Сегодня хакеры разместили сообщение на официальном сайте торгово-промышленной палаты.
Скрины взломанного сайта опубликовал телеграм-канал NEXTA.
«Мы - кибер-партизаны Беларуси. Мы, как и наши смелые предки, начали свою партизанскую войну против полицаев, гестапо, оккупационных властей и прочих коллаборационистов.
Мы призываем всех белорусов, независимо от пола и возраста, религии и профессии, присоединиться к борьбе.
Наших друзей и родных убивают, пытают и насилуют. Никому не получится отсидеться в стороне. После карателей останется только выжженная земля!
Белорус, ты думаешь от тебя ничего не зависит? От тебя зависит все! Ты можешь больше, чем думаешь!
Жыве Беларусь!» - говорится в сообщении кибер-партизан Беларуси.
Напомним, ранее хакеры взломали официальные сайты управделами Лукашенко, МВД и Академии МВД.