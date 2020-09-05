Литовская певица Ева Наркуте поддержала белорусских протестующих 1 5.09.2020, 22:39

3,195

Ева Наркуте

Певица посвятила песню «Свобода» народу Беларуси.

Известная литовская певица Ева Наркуте поддержала белорусских протестующих.

«Я узнаю эту мечту и надежду в глазах молодых белорусов. Я узнаю эти стремления, мне это знакомо. Равнодушия не может быть! Я из того поколения, которое ест сладкие плоды свободы. Мы вернули свою свободу народными песнями и кровью. Пришло время и белорусов. Шагайте вперед, белорусские братья и сестры!» - сказала Ева Наркуте.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».