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Литовская певица Ева Наркуте поддержала белорусских протестующих

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  • 5.09.2020, 22:39
  • 3,195
Литовская певица Ева Наркуте поддержала белорусских протестующих
Ева Наркуте

Певица посвятила песню «Свобода» народу Беларуси.

Известная литовская певица Ева Наркуте поддержала белорусских протестующих.

«Я узнаю эту мечту и надежду в глазах молодых белорусов. Я узнаю эти стремления, мне это знакомо. Равнодушия не может быть! Я из того поколения, которое ест сладкие плоды свободы. Мы вернули свою свободу народными песнями и кровью. Пришло время и белорусов. Шагайте вперед, белорусские братья и сестры!» - сказала Ева Наркуте.

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