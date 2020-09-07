Лидер профсоюза польской полиции — белорусской милиции: Ответьте на вопрос, кому вы служите 16 7.09.2020, 12:10

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Рафал Янковский

Напротив вас стоят ваши сестры, братья и знакомые.

Председатель Независимого профсоюза самоуправления полицейских Польши Рафал Янковский обратился к коллегам из Беларуси с призывом глубоко задуматься над ситуацией, в которой сейчас пребывает белорусское общество, сообщает «Белсат».

«40 лет назад польские полицейские, а точнее, тогда еще милиционеры, также должны были сами себе ответить на вопрос, кому они служат, кого защищают, не преступные приказы выполняют, какое будущее готовят себе и Родине. Тогда польские милиционеры стали на сторону граждан. На чью сторону станет белорусская милиция?» — говорится в обращении.

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