The Times нашла у семьи «кошелька Лукашенко» недвижимость в Лондоне на 18 миллионов фунтов 21 7.09.2020, 13:45

14,125

Владимир Пефтиев

У семьи Пефтиева нашли 12 квартир в престижном районе столицы Великобритании.

Британская The Times и немецкая антикоррупционная организация Transparency International опубликовали расследование, согласно которому жена и дочери белорусского бизнесмена Владимира Пефтиева, которого в начале 2000-х называли кошельком последнего диктатора Европы, владеют 12 квартирами в Вест-Энде в Лондоне стоимостью около 18 миллионов фунтов стерлингов, пишет tut.by со ссылкой на расследование.

Рэйчел Дэвис Тека, глава отдела правозащитной деятельности Transparency International UK, в комментарии изданию сказала: «Британия не должна приветствовать людей, которые извлекли выгоду из коррумпированных и репрессивных режимов». Адвокаты семьи Пефтиевых от комментариев изданию отказались.

Последний раз в центре скандала Пефтиев оказывался в 2016 году, когда журналисты в «панамском досье» нашли 14 офшорных компаний, связанных с женой Пефтиева. Так, считают эксперты, олигарх обходил санкции ЕС.

Напомним, под санкции ЕС и США Пефтиев угодил в 2010 году. Санкции были отменены в 2014 году после апелляции.

Пефтиев стоял у истоков создания белорусского спецэкспортера вооружений «Белтехэкспорт». В 2012 году Пефтиев объявил, что продал «Белтехэкспорт» малоизвестному российскому бизнесмену Дмитрию Гуриновичу. Вскоре, по неофициальной информации, у силовиков появились вопросы к Пефтиеву. Но, как говорят, он все порешал и ушел в тень. Проводит много времени за границей, а в Беларуси строит церкви.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».