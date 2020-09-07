Куда и почему утекают золотовалютные резервы Беларуси 8 7.09.2020, 16:48

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ЗВР в августе резко сократились — почти на 1,4 млрд долларов.

Главной причиной стала продажа Нацбанком валюты на бирже, что помогло в некоторой степени поддержать курс рубля. Но впереди могут обостриться вопросы с обязательствами по госдолгу и покрытие дефицита бюджета. Хватит ли ЗВР, чтобы при необходимости закрыть наиболее важные проблемные вопросы экономики, объясняют эксперты BEROC в интервью tut.by.

Около 1 млрд долларов ушли из ЗВР на удержание курса рубля

В августе 2020 года международные резервные активы сократились почти на 1,4 млрд долларов или на 15,8%. Это больше, чем Министерство финансов в июне смогло привлечь от продажи еврооблигаций. Последнее резкое сокращение золотовалютных резервов случалось в марте этого года, тогда они снизились чуть больше чем на 1 млрд долларов (на 11,6%). В месяц выборов главная причина снижения была той же, что и весной, — продажа Нацбанком национальной валюты на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи. Это делается для удовлетворения спроса на иностранную валюту и, как следствие, для поддержания курса рубля.

— Нацбанк может осуществлять вмешательство на [валютный] рынок, когда есть краткосрочные факторы, которые оказывают существенное давление на него, — объясняет заместитель административного директора по развитию Центра экономических исследований BEROC Анастасия Лузгина. Весной это решение Нацбанка позволило стабилизировать ситуацию на валютном рынке.

Большой спрос на валюту в августе был вызван воздействием со стороны субъектов на рынок. При этом экономических факторов, например, ускоренного роста цен для такого быстрого снижения курса рубля не было, считает экономист.

— Население сильно забеспокоилось, когда стало не хватать валюты в обменниках. Но это было не потому, что у банков нет валюты, а потому, что у банков нет наличной валюты в таком объеме, который был на тот момент необходим. Банкам нерационально держать наличку у себя в хранилище. Когда спрос возрастает, ее надо довозить. В это время возникает технический дефицит валюты в обменниках, что провоцирует дополнительные панические настроения, — комментирует эксперт BEROC.

В августе ответом Нацбанка на сильно возросший спрос на иностранную валюту было не только задействование ресурсов в эквиваленте примерно 1 млрд долларов из ЗВР, но и ужесточение денежно-кредитной политики.

— Последние дни мы наблюдаем, что ситуация на валютном рынке стабилизировалась. В том числе благодаря монетарному воздействию со стороны Национального банка. Он смог снизить спрос, что должно оказать положительное воздействие на состояние резервов, — отмечает Анастасия Лузгина.

На сколько хватит золотовалютных резервов?

Научный сотрудник BEROC Олег Мазоль указывает, что у Беларуси становятся более напряженными отношения, например, с Украиной и странами Балтии, что может отразиться на внешнеэкономических связях, притоке валюты, а значит будет давить на национальную валюту. Как и внутренняя ситуация, которая не способствует более оптимистичным девальвационным ожиданиям населения и активности компаний.

— Все идет к сценарию, который был в 2011 году, когда не смогут больше сдерживать и будет существенная девальвация белорусского рубля. Если Нацбанк не сможет продавать резервы, рубль начнет свободно «падать», — считает экономист.

Но в том случае, если наметившаяся стабилизация курса рубля снизит девальвационные ожидания, ситуация на валютном рынке останется относительно устойчивой. Это важно потому, что поддержание курса национальной валюты за счет золотовалютных резервов может быть разовым решением. Задействовать их в таких объемах на регулярной основе невозможно — запасы не так велики. Тем более, что международные резервные активы уже близки к прогнозному показателю, установленному на 1 января 2021 года. В первый день осени, по предварительным данным, ЗВР составили в эквиваленте около 7,46 млрд долларов, а в первый день следующего года они должны быть не ниже 7,3 млрд долларов.

При этом обеспечение валютного спроса — не единственное возможное направление затрат из золотовалютных резервов. Каждый год Беларусь несет большие расходы, рассчитываясь с долгами и обслуживая их. В первом полугодии госдолг увеличился на 17,5% и достиг 52,6 млрд рублей. Всего на погашение госдолга в этом году запланировано потратить почти 6 млрд рублей. Из них 2,6 млрд долларов в иностранной валюте. Основная часть госдолга традиционно рефинансируется. Но непростая экономическая ситуация у основных партнеров и обстановка неопределенности внутри Беларуси усложняют доступ к кредитным ресурсам, особенно выгодным.

Есть еще бюджет. Дефицит республиканского бюджета за этот год ожидается в размере около 5 млрд рублей. По итогам первого полугодия дефицит консолидированного бюджета составил 2,2 млрд рублей. Учитывая сложную экономическую ситуацию весной и в послевыборный период, недобор бюджетных доходов может оказаться серьезней запланированного.

— Ситуация такова, что дефицит существенный и выплаты по госдолгу существенные, и по предприятиям ликвидности не хватает. Соответственно начинает останавливаться экономическая активность. Это еще больше начинает бить по бюджету. И валютная выручка начинает сокращаться. Что дальше будет, неизвестно, — комментирует Олег Мазоль.

В случае развития политической и экономической ситуации таким образом, что и впредь придется так же активно задействовать золотовалютные ресурсы, а найти источники их пополнения не получится, то встанет вопрос, хватит ли ЗВР более чем на этот год и на первые два месяца 2021-го, считает экономист.

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