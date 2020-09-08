Часть сотрудников минского офиса Currency.com могут переехать в Вильнюс 3 8.09.2020, 12:10

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Для них будет открыт специальный офис.

CEO «Карренси Ком Лимитед» Джонатан Сквайрс опубликовал в закрытой рабочей сети компании обращение к белорусским сотрудникам. В нем он рассказал о планах открыть офис в Вильнюсе для тех, кто хочет «взять творческий отпуск» и покинуть Беларусь на некоторое время. Tut.by приводит текст в переводе с английского.

Справка: Capital.com — это международная финтех-компания, основанная в 2016 году. «Капитал Ком Бел» — регулируемая форекс-компания на территории Республики Беларусь, которая входит в группу Capital.com. «Карренси Ком Бел» или, кратко, Currency.com — белорусская криптобиржа, которая была запущена в январе 2019 года. Она привлекла инвестиции от VP Capital Виктора Прокопени и Larnabel Ventures Саида Гуцериева, технологическим партнером стала опять же Capital.com.

— Так как ситуация в Минске остается прежней, я посчитал нужным уведомить вас о том, что делает руководство для того, чтобы ее улучшить в отношении наших сотрудников. Для нас, вашей компании, это нормальное ведение бизнеса, насколько это возможно, — говорится в письме Джонатана Сквайрса. — У Capital and Currency по-прежнему будут офисы в Минске, и мы продолжим работу с лицензиями НБРБ и ПВТ. Однако для тех, кто хотел бы взять творческий отпуск из Беларуси, мы открываем офис в Вильнюсе. Для начала это будет небольшое место, но мы ожидаем, что в ближайшем будущем большинство желающих сможет переехать. У нас там много сотрудников с семейными связями, так что это естественный второй офис.

Помните простой факт: происходящее сейчас — начало долгого пути. Я уехал из Англии из-за «Брексита», который начался в 2016 году и продолжается до сих пор, за это время сменилось три премьер-министра и два раза прошли всеобщие выборы. Изменения в Беларуси более масштабны и не завершатся в ближайшее время. На то, чтобы ситуация нормализовалась, могут потребоваться годы. Ваша собственная идентичность меняется, и это страшно.

Некоторые из вас захотят принять непосредственное участие в протестах, другие — нет. Оба варианта приемлемы — мы не будем просить вас перестать быть личностью, только, пожалуйста, не выходите на улицу в фирменной одежде Capital или Currency. Если вы хотите узнать больше, не стесняйтесь обращаться ко мне, Юрию, Дмитрию или любому из ваших менеджеров.

И последнее, вы не можете просто оторваться от своей повседневной жизни. Самый большой вклад, который вы все можете сделать прямо сейчас, — это быть продуктивным, обеспечивать свои семьи и друзей и действовать как сообщество на рабочем месте. Беспокойство, наблюдение, ожидание утомят вас и заставят нервничать. Возвращайтесь в свою команду, продвигайтесь вперед, добивайтесь осязаемых результатов и постарайтесь получить удовольствие.

Беларусь славится своими талантливыми и феноменально смелыми гражданами. Мы все вами гордимся.

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