СМИ: Сторонники Трампа при штурме Конгресса хотели расправиться с вице-президентом Майком Пенсом 4 10.01.2021, 13:16

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Политик не стал превышать полномочий ради «победы» Трампа на выборах.

Фотограф международного агентства Reuters Джим Бург написал в Twitter, что слышал, как минимум три сторонника Трампа в Капитолии 6 января говорили, что хотели бы найти вице-президента Майка Пенса и казнить его через повешение, пишет nv.ua.

«Я слышал, как минимум 3 разных мятежника в Капитолии сказали, что они надеялись найти вице-президента Майка Пенса и казнить его, повесив на древе Капитолийского холма как предателя. Это была общая черта, которая повторялась. Многие другие говорили только о том, как должен быть казнен вице-президент», — написал Бург в Twitter.

I heard at least 3 different rioters at the Capitol say that they hoped to find Vice President Mike Pence and execute him by hanging him from a Capitol Hill tree as a traitor. It was a common line being repeated. Many more were just talking about how the VP should be executed. https://t.co/fxHREouEWF — Jim Bourg (@jimbourg) January 8, 2021

Подобные призывы также слышал и корреспондент издания The Hill, но кроме Пенса сторонники Трампа искали еще двух высокопоставленных демократов: спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси и сенатора Чака Шумера.

«Бунтари искали вице-президента, спикера Пелоси и сенатора Шумера. Возникает вопрос, был ли организован план захвата заложников», — твитнул Эндрю Файнберг.

No, @AmyKremer.



A coup is storming the Capitol armed with lead pipes, pepper spray, flexcuffs, etc so as to take the Vice President, Speaker of the House and other members of the House/Senate hostage and stop Congress from counting electoral votes.pic.twitter.com/dFDJoV86NF — Andrew Feinberg (@AndrewFeinberg) January 9, 2021

Накануне подведения итогов президентских выборов 6 января Трамп и его сторонники хотели предоставить вице-президенту США Майку Пенсу право отклонять голоса избирателей в последнюю минуту, во время объявления результатов голосования от каждого штата в Конгрессе. Пенс заявил, что не готов повлиять на отмену результатов выборов президента.

6 января Конгресс США собрался, чтобы утвердить победу Джо Байдена на президентских выборах. Однако заседание пришлось прервать, поскольку сторонники действующего президента США Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса.

Вскоре Трамп призвал своих сторонников разойтись, однако продолжал заявлять, что «выборы украли» и что он понимает «их боль».

Полиция смогла очистить здание Капитолия от протестующих. Во время столкновений погибли четверо протестующих и умер один полицейский, еще 68 человек — задержаны.

Впоследствии в Капитолии возобновилось совместное заседание двух палат Конгресса на котором официально утвердили итоги президентских выборов и победу Байдена. После этого Дональд Трамп подтвердил мирную передачу власти Байдену.

Накануне подведения итогов президентских выборов Трамп пообещал устроить «адскую битву» за пост президента.

В прокуратуре округа Колумбия допустили привлечения Трампа к ответственности из-за событий в Вашингтоне, а в Конгрессе хотят объявить ему импичмент или отстранить от власти использовав 25-ю поправку Конституции. Такое решение планируют принять за считанные дни до окончания президентства Трампа.

На выборах президента США в 2020-м году победу одержал кандидат от Демократической партии Джо Байден, получив от Коллегии выборщиков 306 голосов при 270 необходимых для победы. Дональд Трамп получил 232 голоса, однако отказался признать свое поражение и назвал выборы сфальсифицированными.

Его команда безрезультатно обжаловала результаты президентских выборов в Верховном суде и судах ключевых штатов, все иски сторонников Трампа были отвергнуты. В нескольких штатах по требованию кампании Трампа проводили пересчет голосов, и всюду он подтвердил победу Байдена.

Байден должен вступить в должность 46-го президента США 20 января 2021 года. До этого времени в США продолжается «переходный период» для передачи власти новому американскому лидеру.

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