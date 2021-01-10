ЦИК Кыргызстана сообщила о лидерстве Жапарова на выборах президента 2 10.01.2021, 17:57

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По предварительным данным, он набирает более 80% голосов.

Бывший исполняющий обязанности премьер-министра Кыргызстана Садыр Жапаров лидирует на досрочных выборах президента страны. Об этом свидетельствуют предварительные данные Центризбиркома, основанные на информации с электронных урн для голосования, передает РБК.

По итогам обработки более чем 71% бюллетеней Жапаров набирает 80,65% голосов. Вторым идет Адахан Мадумаров с 6,58%, на третьем месте Бабыржан Тольбаев с результатом в 2,13%. Остальные 14 кандидатов набрали от 0,08% до 1,51% голосов.

Окончательные итоги выборов подведут только после ручного пересчета всех бюллетеней.

Вместе с президентскими выборами в Кыргызстане проходил референдум о форме правления в стране. Граждане могли проголосовать за сохранение парламентской республики, возврат к президентской республике или против обоих вариантов.

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