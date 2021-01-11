Екатерина Шульман: Белорусы делают себе коллективную биографию
- 11.01.2021, 10:29
- 2,852
Формируется свой национальный легендариум.
Российский политолог Екатерина Шульман в интервью изданию woman.ru поделилась мнением о протестах в Беларуси.
По ее словам, в настоящее время в Беларуси идет процесс формирования нации»:
- Белорусы делают себе коллективную биографию, формируют свой национальный легендариум. У них не было раньше такой основы для национального единства, и вот она появилась», — резюмировала политолог.