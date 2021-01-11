Круг общения Лукашенко: Путин звонит реже, куда-то испарился «друг» Си Цзиньпин 9 11.01.2021, 9:50

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Фото: president.gov.by

Фамилия узурпатора попала в черный список.

Президентские выборы 9 августа и последовавшие массовые протесты против фальсификации их результатов и насилия со стороны власти кардинально изменили жизнь Александра Лукашенко. В последние годы он привык к общению с зарубежными коллегами – не только из числа авторитарных лидеров постсоветских государств, но и руководителями других стран, в том числе западными.

Но теперь фамилия Лукашенко и его соратников в гласных и негласных черных списках. Udf.by изучил, кто все еще не чурается открыто вести дела с белорусскими правителем, утратившим легитимность.

Общение с коллегами: круг сузился практически до одного Путина. Но и тот звонит все реже

Из числа руководителей стран напрямую общаются с Лукашенко в последнее время только лидеры постсоветских государств. Происходит это в формате видеоконференций – саммиты ОДКБ, СНГ, ЕАЭС.

Но руководители других стран за исключением Владимира Путина не спешат выражать на них поддержку Лукашенко. Более того, его коллеги словно избегают личного общения с правителем Беларуси и не звонят ему, чтобы обсудить двухсторонние отношения.

Например, Лукашенко лично удалось поговорить с руководителями Азербайджана и Армении только по поводу военных действий в Нагорном Карабахе. Лишь вновь избранный президентом Таджикистана Эмомали Рахмон понял трубку после звонка из Минска, чтобы обсудить отношения между двумя странами.

Как уже было сказано выше, открытую поддержку Лукашенко выражает только Путин. Но и он в последнее время как будто охладел к товарищу. После личной встречи в Сочи в сентябре президент России в октябре дважды созванивался с правителем Беларуси. В ноябре – лишь раз (чтобы обсудить «самый широкий спектр тем»).

И вот уже как два месяца Путин с Лукашенко не общается. Возможно, это связано с попыткой последнего уйти от выполнения обещанной Москве конституционной реформы – в обмен на поддержку.

Куда-то испарился «друг» Си Цзиньпин

Что касается контактов Лукашенко с представителями других стран, то в последнее время там просто беда.

Госсекретарь США Майкл Помпео и посланник Ватикана архиепископ Клаудио Гуджеротти выходили на правителя Беларуси только чтобы решить проблему с жертвами политических репрессий.

На тайной инаугурации Лукашенко никого из иностранных делегаций или дипломатов не было.

Правитель Беларуси встретился с покидавшим страну послом КНР Цуй Цимином, но «друг» Си Цзиньпин поддержки ему не выразил и хранит молчание.

Верительные грамоты Лукашенко вручили послы таких стран как Венесуэла и Сирия, но дальше этого общение правителя с представителями государств не пошло.

Неудивительно, что на этом фоне руководитель страны все чаще вынужден общаться со своими силовиками и сотрудниками ОМОНа.

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