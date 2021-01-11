Белорусский Нацбанк растратил валютные резервы 11.01.2021, 10:32

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Финансовый отчет властей наводит на размышления.

Cайт banki24.by оценил финансовую ситуацию в Беларуси, что произошло на самом деле и какова ситуация в начале 2021-го.

НБРБ сообщил, что за декабрь резервные активы Беларуси увеличились на 92,1 млн USD. Большинство журналистов предпочло перепечатать пресс-релиз регулятора и не копать глубже. А ведь там есть на что обратить внимание.

Первая особенность коммуникации Нацбанка в новом году — отсутствие информации о состоянии внутреннего валютного рынка. В предыдущие месяцы НБРБ старался, чтобы данные о ЗВР и о валютном рынке выходили в один день. Это наводит на размышления.

Как показывают подробные данные о резервах, размышления здесь вполне к месту. Сравните: в ноябре 2020-го ЗВР в целом упали на 109,2 млн USD, но стоимость монетарного золота в резервах сократилась на 146,3 млн USD. Это значит, что валютная часть резервов властей выросла.

Относительно неплохая диспозиция для Нацбанка в ноябре подтверждается данными с внутреннего валютного рынка. Там НБРБ выступал как чистый покупатель валюты. К слову, в сентябре и октябре власти тоже были нетто-покупателями.

А вот январский пресс-релиз не содержит упоминаний о покупке валюты с биржевых торгов. В нем даны лишь общие пояснения за 2020 год, без дробления на месяцы.

По нашим оценкам, отсутствие упоминания о покупке валюты в декабре объясняется тем, что на исходе года Нацбанк снова превратился в чистого продавца. Даже не имея под рукой данных с валютного рынка, это можно определить по динамике компонентов резервов.

Смотрите: ЗВР увеличились на 92,1 млн USD, но при этом стоимость золота в резервах увеличилась на 206 млн USD. В относительном выражении золото в резервах выросло за месяц на 7,3%.

Если сравнить данные по золоту в ЗВР с мировыми котировками, то окажется, что весь рост стоимости золота связан с увеличением цен на него. Иначе говоря, власти не приняли участия в росте — им просто повезло с конъюнктурой рынка золота.

Валютная часть резервов Беларуси в декабре снизилась. За месяц остатки резервных активов в валюте упали на 15 млн USD, а прочие активы сократились на 104,5 млн USD.

В общем случае такая раскладка возможна, когда власти превращаются из чистых покупателей валюты в ее продавцов. Другими словами, интервенции Нацбанка на бирже и траты на погашение долгов оказались больше, чем поступление валюты в резервы из разных источников.

По основным направлениям денежно-кредитной политики на 2021 год Нацбанк допускает сокращение резервов до 6 млрд USD. Таким образом, потенциально размер ЗВР с января по декабрь может снизиться более чем на 1,4 млрд USD.

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