Швеция поддержит расширение санкций против режима Лукашенко 11.01.2021, 13:39

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Санкции эффективны, если они пользуются широкой международной поддержкой.

Министр иностранных дел Швеции Ан Линде пишет, что правительство ее страны поддерживает расширение санкций против режима Лукашенко.

Линде считает, что для ЕС важно действовать единодушно и решительно, и считает, что санкции эффективны, если они пользуются широкой международной поддержкой, и поэтому будет работать на расширение санкций через международные организации, передает «Радыё Свабода».

«Шведское правительство сделало демократию одним из своих главных приоритетов на эту правительственную каденцию, и на протяжении многих лет Швеция политически и с помощью материальной помощи поддерживала стремление к демократическим переменам в Беларуси. Мы продолжим это делать», - написала Линде.

Швеция намерена использовать все доступные инструменты, в том числе в рамках ООН и ОБСЕ, чтобы влиять на развитие в «правильном направлении» и работать над тем, чтобы Беларусь выполняла свои обязательства в отношении прав человека и основных прав и свобод.

Напомним, с января 2021 года Швеция является председателем ОБСЕ.

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