Байден выдвинул на пост главы ЦРУ экс-посла в России 11.01.2021, 14:38

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Уильям Бернс

Фото: AFP

Уильям Бернс руководил американской дипломатической миссией в РФ на протяжении трех лет.

Избранный президент США Джо Байден выдвинул на пост главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) бывшего американского посла в России Уильяма Бернса. Об этом сообщает телеканал CNN в понедельник, 11 января.

Уильям Джозеф Бернс родился 4 апреля 1956 года в городе Форт-Брэг в штате Северная Каролина. Отец Бернса был генерал-майором армии США.

Бернс окончил университет имени Ла Салля, где учился на историческом факультете и получил степень бакалавра в 1978 году. В 1981 году он получил магистерскую и докторскую степени в Оксфордском университете, где был стипендиатом Маршалла. В Оксфорде Бернс изучал международные отношения. Позднее, он также получил почетную степень доктора юстиции университета Ла Салля. В 2011—2014 годах занимал должность первого заместителя Государственного секретаря США. С 2015 года — президент Фонда Карнеги за международный мир.

Бернс владеет русским и арабским языками.

Джозеф Бернс руководил дипломатической миссией США в России с 2005 года по май 2008-го.

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