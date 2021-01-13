Белорусская инфляция достигла космических высот 5 13.01.2021, 9:45

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В 2021 год страна входит с рекордным ростом цен.

Правительство перестаралось со стимулированием госсектора. В 2021 год Беларусь входит с рекордным ростом цен, пишут banki24.by.

В конце декабря премьер Головченко сообщил, что рост потребительских цен в пределах года сложится в пределах 6–7% и назвал это достижением «в нынешних условиях». При этом он признал провал планов по ограничению темпов годовой инфляции в пределах 5%.

Напомним, по официальному прогнозу на 2020 год власти собирались ограничить годовую инфляцию в декабре на уровне 5%. Однако уже осенью прогноз фактически провалился: за 10 месяцев статорганы зафиксировали рост цен на 5,4%, за 11 месяцев — на 6,1%.

В ноябре инфляция по сравнению с 2019 годом составила 6,6%. По предварительным данным, в декабре все стало только хуже. Годовая инфляция забралась выше 7%, что является максимальным показателем за 47 месяцев.

Таким быстрым рост цен не был с зимы 2017 года. Что же могло стать причиной разгона инфляции в потребительском секторе?

Ответ на этот вопрос можно найти в постановлении Совмина № 802. Данный документ был принят 31 декабря, но официальное опубликование состоялось лишь 12 января.

Согласно постановлению № 802 был значительно откорректирован вверх лимит директивного кредитования экономики. Правительство закрепило, что банки могут выдать за 2020 год аж 2,4 млрд BYN нерыночных кредитов.

Интересно, что первоначально планировалось обнулить выдачу директивных кредитов к 2020 году. Историческая динамика планов по нерыночному кредитованию была следующей: 2016 год — 2,8 млрд BYN, 2017 год — 1,9 млрд BYN, 2018 год — 1,24 млрд BYN, 2019 год — 0,8 млрд BYN.

Проблемы начались в 2019-м, когда стало ясно, что кредитная программа с Евразийским фондом стабилизации и развития по факту завершилась. К концу того года власти расширили лимит до 0,984 млрд BYN.

На 2020 год утвержденный план выдачи нерыночных кредитов составил 740 млн BYN. Однако по мере сползания госсектора в воронку кризиса, планку быстро стали задирать.

По итогу она поднялась более чем втрое. Главный вклад в рост директивного кредитования дали кредиты по решению Лукашенко. Отредактированный план по таким кредитам увеличился до 1,809 млрд BYN.

Судя по данным банковской статистики, последний крупный всплеск произошел в октябре, когда в экономику влили более 1 млрд BYN. Видимо, это и повлияло на ускорение инфляционных процессов.

Также характерно, что основную массу нерыночных кредитов приписали не к Банку развития, а к коммерческим госбанкам. Квота БРРБ составила всего 765,2 млн BYN (меньше трети), а остальное взяли на себя Беларусбанк, Белагропромбанк и Белинвестбанк.

Подобный подход критиковал НБРБ, так как при создании Банка развития предполагалось, что он возьмет на себя все директивные линии.

Что будет с инфляцией в 2021 году?

Как минимум в 1 квартале ничего хорошего. Будет действовать комплекс негативных факторов — низкая база 2020 года, остаточные эффекты от бурного кредитования в 4 квартале 2020-го и увеличение ставок налогов с 1 января (особенно НДС).

В прогноз чиновников на текущий год записаны те же 5% инфляции, что и в 2020-м. И уже с самого начала 2021-го этот уровень начинает казаться все менее достижимым.

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