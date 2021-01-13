Литва отмечает День защитников свободы 13.01.2021, 10:48

фото:© DELFI / Andrius Ufartas

30 лет назад произошел штурм Вильнюсского телецентра.

В среду в Литве вспоминают День защитников свободы, сообщает delfi.lt .

«30 лет назад жители Литвы победили, потому что в решающие моменты взяли ответственность на себя и так доказали, что они граждане свободного независимого государства. Поэтому 13 января всегда будет напоминать нам, что гражданская сила - не фикция и никогда ею не была. Нет, она совершенно реальна и способна менять мир», - сказал президент Литвы Гитанас Науседа.

Из-за угрозы коронавируса 30-летие событий 13 января 1991 года отмечается преимущественно виртуально.

Все традиционные для этой даты мероприятия: костры, концерт, забег от Антакальнисского кладбища до телебашни в Вильнюсе, - перенесены на август.

В среду утром День защитников свободы начинается с акции «Память жива, потому что свидетельствует» - в окнах на десять минут зажигаются свечи в память о единстве и борьбе за свободу.

Ежегодное торжественное заседание парламента перенесено в виртуальное пространство. Записанные заранее выступления и церемония вручения Премии свободы будут транслироваться по интернету и Литовскому радио и ТВ (LRT).

Премии свободы сейм Литвы удостоил в этом году белорусскую демократическую оппозицию. Она вручена лидеру белорусской оппозиции Светлане Тихановской.

Президент Науседа поздравит лиц, награжденных в этом году медалями Памяти 13 января. В этом году церемония вручения в президентском дворце также не состоится, медали лауреатам были доставлены и вручены сотрудниками президентского ведомства.

13 января отмечается в Литве как День защитников свободы в память о погибших 13 января 1991 году во время советской военной агрессии в Вильнюсе.

Советская власть тогда при помощи военной силы попыталась свергнуть законную власть Литвы, которая 11 марта 1990 года провозгласила независимость от Советского Союза.

Во время советской агрессии в январе 1991 года было убито 14 человек, более 800 человек было ранено.

Несмотря на то, что советским военным удалось занять вильнюсскую телебашню и здание Литовского радио и ТВ, они не осмелились напасть на здание тогдашнего Верховного совета - Восстановительного сейма, которое охраняли тысячи людей.

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