У программиста из США остались две попытки открыть флешку с ключом к биткойнам на $237 миллионов 1 13.01.2021, 10:57

Если он ошибется — флешка самоуничтожится.

New York Times рассказала о необычной ситуации, с которой столкнулся программист Стефан Томас, проживающий сейчас в Сан-Франциско. У него осталось две попытки угадать пароль к самоуничтожающейся флешке IronKey. На ней находится ключ к 7002 биткойнам. Томас уже безуспешно потратил восемь из десяти попыток, чтобы получить доступ к $237 млн, пишет habr.com.

Томас рассказал, что его привлек биткойн отчасти потому, что криптовалюта находится вне контроля стран или компаний. В 2011 году, когда он жил в Швейцарии, один из первых фанатов только появившейся криптовалюты подарил Томасу 7002 биткойна в качестве награды за создание анимационного видео «Что такое биткойн?». Этот ролик потом познакомил многих пользователей с новой технологией.

Несколько лет назад Томас сохранил на защищенной флешке закрытые ключи к криптокошельку, в котором хранятся 7002 биткойна. Программист записал на листе бумаги пароль от флешки. Спустя годы бумажный носитель потерялся.

Томас несколько раз пытался вспомнить пароль. Он вводил, как ему казалось, правильные символы, но флешка со встроенным крипточипом не принимала эти данные. Если он введет еще два раза неправильный пароль, то накопитель заблокируется, а все данные на нем перезапишутся.

Свое текущее состояние Томас охарактеризовал как отчаяние. Он перебрал все варианты, которые смог представить, но они не работают.

В настоящее время Томас поместил свой IronKey в безопасное место на тот случай, если появится новый способ взлома сложных паролей. По его словам, если держать накопитель подальше от глаз, то это помогает ему не думать об утерянном криптокошельке.

Томас не уточнил, когда он приобрел этот носитель. В 2007 году о «самоуничтожающейся» флешке IronKey была публикация на Хабре.

Kingston купила технологию IronKey в 2016 году. Компания выпускает современные модели подобного накопителя с 256-битным шифрованием XTS-AES на аппаратном уровне и сертификацией FIPS 140-2 уровня 3. Флешка защищена от атак класса BadUSB, а микросхемы памяти залиты эпоксидной смолой.

По данным компании Chainalysis, из существующих сейчас 18,5 миллионов биткойнов около пятой части (примерно на $140 млрд), находятся в утерянных или иным образом забытых криптокошельках.

Компания Wallet Recovery Services, специалисты которой помогают находить потерянные ключи к криптокошелькам, сообщила «New York Times» об увеличении запросов от пользователей. Теперь компании каждый день приходит по 70 заявок. Это в три раза больше, чем было в прошлом году.

За последние три месяца стоимость биткойна выросла в два с половиной раза. 6 января курс биткойна впервые превысил $35 тысяч, а днем спустя стоимость монеты достигла $40 тыс. Сейчас биткойн упал обратно на уровень $35 тыс.

New York Times в публикации пояснила, что сейчас многие владельцы биткойнов, у которых заблокированы кошельки, говорят о бесконечных днях и ночах разочарования, когда они пытались получить к ним доступ. Часть из них владели криптовалютой с первых дней ее существования, когда никто не был уверен, что биткойны будут так дорого оценены рынком.

New York Times привела в своей публикации еще два примера таких ситуаций.

34-летний Габриэль Абед, предприниматель из Барбадоса, потерял около 800 биткойнов (сейчас около $25 млн), когда в 2011 году его коллега отформатировал ноутбук с закрытыми ключами от криптокошелька.

Предприниматель из Лос-Анджелеса Брэд Ясар на заре биткойна добыл несколько тысяч криптомонет, а криптокошельки хранил на дисках своих настольных компьютеров. Он потерял пароли к ним много лет назад и потратил сотни часов, пытаясь получить к ним доступ. Сейчас он также спрятал жесткие диски с этих ПК, чтобы они не напоминали о недоступном богатстве.

New York Times подытожила, что людям необходимо изучить технологию и понять, как важно хранить пароли и ключи и не потерять их, прежде чем начать работать с криптовалютой. Не только обычные пользователи теряют пароли и ключи к криптокошелькам, а даже хэдж-фонды и крупные компании. В этом случае потери доходят до десятков тысяч биткойнов.

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