В Беларуси появилась интерактивная карта с адресами силовиков 33 13.01.2021, 15:33

7,157

иллюстрационное фото

Сервис позволяет найти карателей среди своих соседей.

Появилась интерактивная карта контактов белорусских силовиков.

Суть карты — в новой форме протеста. Познакомить людей со своими соседями из карательных структур, чтобы люди увидели и задумались, кто живет с ними рядом.

Ведь знать человека в лицо-это одно, а другое дело – знать, где и кем работает этот человек и какие должностные преступления он совершает, рассказали «Белсату» создатели сервиса.

Проект BlackMap.org — это поиск «крыс» среди собственных соседей. Это черная карта сотрудников силовых структур, причастных к политическим репрессиям против белорусов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».