В Беларуси появилась интерактивная карта с адресами силовиков

В Беларуси появилась интерактивная карта с адресами силовиков33
- 13.01.2021, 15:33
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Сервис позволяет найти карателей среди своих соседей.
Появилась интерактивная карта контактов белорусских силовиков.
Суть карты — в новой форме протеста. Познакомить людей со своими соседями из карательных структур, чтобы люди увидели и задумались, кто живет с ними рядом.
Ведь знать человека в лицо-это одно, а другое дело – знать, где и кем работает этот человек и какие должностные преступления он совершает, рассказали «Белсату» создатели сервиса.
Проект BlackMap.org — это поиск «крыс» среди собственных соседей. Это черная карта сотрудников силовых структур, причастных к политическим репрессиям против белорусов.