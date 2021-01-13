В Южном Судане задержали российских блогеров Варламова и Верзилова 5 13.01.2021, 15:37

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Илья Варламов

Архивное фото charter97.org

Блогеры опубликовали видео, заснятое внутри тюрьмы.

В Южном Судане в городе Капоэта задержали участника Pussy Riot Петра Верзилова, блогера Илью Варламова, его жену Любовь Варламову, а также директора Европейской гимназии Ивана Боганцева. Об этом «Медиазоне» рассказал сам Верзилов.

Причиной задержания стал пульт от дрона, который нашли в багаже Варламова. Местные силовики считают, что россияне могли вести «съемку военных объектов с дрона».

По словам Верзилова, их сняли с рейса и привезли в отдел полиции. Варламов уточнил, что при обыске багажа силовики нашли у него пульт от дрона, но самого дрона у блогера не было, так как его изъяли еще в Уганде, где россияне были до этого.

«Нас в данный момент пытаются допрашивать и изъять телефоны, мы пока их не даем. Но уже объявлено, что телефоны будут изыматься, а нас оставят здесь», — сказал Верзилов. Силовики пригрозили, что если задержанные сами не отдадут телефоны, солдаты отберут их силой.

Верзилов, Варламовы и Боганцев приехали в Африку как туристы, уточнил участник Pussy Riot.

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