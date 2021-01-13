В Конгрессе согласовали процедуру обсуждения импичмента Трампа 13.01.2021, 21:03

Конгресс США

Теперь стороны должны перейти к дебатам по импичменту.

Палата представителей конгресса США согласовала процедуру обсуждения по резолюции об импичменте действующего президента страны Дональда Трампа, который и так покинет свой пост через неделю. В нижней палате парламента документ поддержали 221 конгрессмен, против выступили 203, передает РБК.

Теперь стороны должны перейти к дебатам по импичменту.

По закону для утверждения резолюции об импименте требуется простое большинство. Фактически исход голосования был предрешен, поскольку именно Демократическая партия контролирует палату представителей.

Голосованию предшествовали дебаты, в ходе которых демократы и республиканцы пытались убедить оппонентов в своей правоте. Так, лидер демократического большинства в палате представителей Стени Хойер заявлял, что всем (в том числе и республиканцам) очевидна вина Трампа в нападении толпы на Капитолий. «У поступков есть последствия, и поступки президента США требуют безотлагательных действий со стороны конгресса», — заявил он.

«Я работал при Рональде Рейгане, Джордже Буше-младшем и Джордже Буше-старшем (все они представляли Республиканскую партию. — Прим.). Я уважаю этих президентов, они беспокоились о нашей стране и соблюдали принципы. Этого нельзя сказать о нынешнем президенте, и поэтому он должен быть смещен. У нас есть возможность это сделать. У нас мало времени? Что же, совершить правильный поступок никогда не поздно», — добавил Хойер.

В свою очередь представитель республиканцев Родни Дэвис заявил, что прежде чем обсуждать импичмент, необходимо сформировать специальную комиссию и выявить обстоятельства нападения на Капитолий. По его словам, объединение усилий в этом вопросе позволит не усугубить политический раскол. А республиканец Джейсон Смит призвал извлечь уроки из случившегося и не обострять противоречия путем вынесения импичмента президенту. «Президент Трамп покинет свой пост через семь дней. Давайте заживим раны нашей нации и прислушаемся к людям», — призвал он.

Теперь документ будет передан в сенат. Чтобы объявить импичмент Трампу, резолюцию должны поддержать две трети сенаторов, то есть 67 из 100. Учитывая, что у демократов в сенате 50 голосов, им нужно заручиться голосами еще 17 республиканцев. При этом о возможной поддержке импичмента ранее говорили лишь двое сенаторов от Республиканской партии — Бен Сассе и Лиза Мурковски.

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