Белорусы забрали из банков $3,2 миллиарда 6 14.01.2021, 14:35

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Размеры оттока валюты впечатляют.

Свежая статистика депозитного рынка печалит чиновников. Население все меньше готово хранить валюту в банковской системе Беларуси, пишут banki24.by.

Раз в месяц власти дают информацию о состоянии денежной массы и депозитов предприятий и населения. Статистика публикуется в двух разрезах — на 1-е число месяца и в среднем за период. Далее мы будем оперировать среднемесячными оценками чиновников.

Широкая денежная масса в декабре выросла по сравнению с 2019 годом на 5,4%. При этом власти закладывали в прогноз на 2020 год рост на 8–11%. Замедление роста денежной массы произошло за счет 2 факторов — относительно высокой базы сравнения по 2019 году и благодаря кризису.

Кризис негативно повлиял на желание предприятий и населения хранить валюту в банках. Ввиду кризиса и бегства из депозитов рублевая денежная масса в декабре-2020 упала на 1,7%, а валютные депозиты в пересчете на доллары сократились на 7,2%. В рублевом выражении валютные депозиты выросли на 12,1%, но это влияние курсовых разниц на фоне девальвации рубля.

Официальный прогноз на 2021 год предполагает рост широкой денежной массы на 7–10%. Насколько близким к реальности окажется прогноз, зависит от внешней обстановки и действий правительства.

В классификации Нацбанка депозиты предприятий и населения делятся на переводные и другие. Переводные депозиты — это в основном расчетные счета юрлиц и счета до востребования (карт-счета) физлиц.

Другие депозиты по существу и есть вклады в их бытовом понимании — то есть деньги, размещенные под проценты на длительный срок. Из-за череды девальваций белорусы слабо доверяют рублю как средству сбережения. Большинство банковских депозитов номинировано в валюте.

Особенно сильно это касается вкладов населения. В декабре 2020-го доля «зайчиков» во всех депозитах граждан составила 33,3%, а отдельно по срочным вкладам — 27,7%. По последним данным на рублевых переводных депозитах физлица оставили 2,898 млрд BYN. За 2020 год остатки на таких счетах сократились на 446 млн BYN.

Напротив, в 2019-м наблюдался рост на 546 млн BYN. Остатки на других рублевых депозитах физлиц упали до 4,524 млрд BYN. За весь год отток составил 541 млн BYN. Для сравнения: в 2019 году был приток на 1,093 млрд BYN.

Иными словами, динамика рублевых ресурсов для банков ухудшилась более чем на 1,5 млрд BYN. На переводных валютных депозитах у населения в декабре осталось лежать 1,192 млрд USD, на срочных валютных — 4,647 млрд USD.

По сравнению с локальным максимумом октября 2015 года срочные валютные депозиты усохли на 3,182 млрд USD. В относительном выражении отток с тех пор составил 40,6%. За 2020 год срочные валютные депозиты граждан прохудились на 1,552 млрд USD. В 2019-м был хоть и не большой, но рост на 106 млн USD.

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