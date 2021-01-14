Временный поверенный в делах США в Беларуси: Я вдохновлен мирными протестами 1 14.01.2021, 18:32

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США полностью поддерживают белорусский народ.

Неравнодушный гражданин США следит за происходящем в нашей стране с самого начала протестов. Он старается делиться информацией о происходящем в Беларуси в своих социальных сетях. Так же как и мы, он не понимает, почему чемпионат мира по хоккею еще не был отменен.

В середине декабря он написал письмо в посольство США в Минске, в котором поделился своим мнением о происходящем и призвал США быть более вовлеченными в процесс. Ответ посольства гражданин США прислал в редакцию Charter97.org.

«Спасибо за ваше письмо и интерес к деятельности и политике посольства США в Беларуси, а также за ваши добрые слова по поводу моего вступления в должность Временного поверенного в делах США в Беларуси в июле.

Как заявил в сентябре госсекретарь Майк Помпео, США полностью поддерживают белорусский народ и нашу долгосрочную приверженность поддержке суверенитета, независимости и территориальной целостности Беларуси.

Я лично вдохновлен постоянными мирными протестами по всей стране и самовыражением белорусов, которые защищают свой голос и выбор, сделанный на президентских выборах, а также определяют будущее своей страны.

Как вы знаете, США поддерживает проведение свободных и справедливых выборов, в том числе в Беларуси, где президентская кампания и выборы 9 августа были омрачены насилием после выборов, обширными нарушениями прав и свобод человека, а также вызвали серьезные опасения по поводу их легитимности», — написал в ответе на письмо Временный поверенный в делах США в Беларуси Джеффри Джук.

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