По всей Беларуси продолжаются акции протеста 14.01.2021, 21:11

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Белорусы намерены протестовать до победы.

В Минске люди с неограниченными возможностями провели перформанс, чтобы обратить внимание на беспредел, который царит в Беларуси. А невероятные пенсионерки вышли, чтобы подарить крысиному королю «скороваду», передает телеграм-канал Нехта.

Учащиеся Витебского Государственного Медицинского университета провели акцию солидарности с репрессированными студентами и всеми пострадавшими гражданами Беларуси. Они заявили о своём несогласии терпеть насилие и произвол.

Партизаны Витебска, Светлогорска, Гродно и других населённых пунктов снова заряжаются энергией и свободой на совместных прогулках.

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