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Во Франции начали новое расследование о деятельности Саркози в России

  • 15.01.2021, 17:06
Во Франции начали новое расследование о деятельности Саркози в России
Николя Саркози
Фото: Getty Images

Официально детали дела пока не сообщаются.

Французская прокуратура начала новое расследование о предполагаемой торговле влиянием бывшим президентом Франции Николя Саркози.

Расследование, начатое Национальной финансовой прокуратурой Франции (PNF), касается консультативной деятельности, проводимой Саркози в России, сообщили агентству AFP в прокуратуре.

Официально детали дела не сообщаются.

По данным издания Mediapart, речь идет о контракте, который Саркози заключил с российской страховой компании Ресо-Гарантия в 2019 году. Бывший президент Франции должен был получить 3 млн евро за оказание консалтинговых услуг.

1 марта суд должен вынести приговор в рамках другого судебного разбирательства по делу о коррупции, в котором Саркози рискует получить до четырех лет тюрьмы.

Николя Саркози также предъявлены обвинения в участии в «преступном сообществе» по делу о предполагаемом финансировании Ливией его избирательной кампании в 2007 году.

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