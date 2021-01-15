Во Франции начали новое расследование о деятельности Саркози в России
- 15.01.2021, 17:06
Официально детали дела пока не сообщаются.
Французская прокуратура начала новое расследование о предполагаемой торговле влиянием бывшим президентом Франции Николя Саркози.
Расследование, начатое Национальной финансовой прокуратурой Франции (PNF), касается консультативной деятельности, проводимой Саркози в России, сообщили агентству AFP в прокуратуре.
Официально детали дела не сообщаются.
По данным издания Mediapart, речь идет о контракте, который Саркози заключил с российской страховой компании Ресо-Гарантия в 2019 году. Бывший президент Франции должен был получить 3 млн евро за оказание консалтинговых услуг.
1 марта суд должен вынести приговор в рамках другого судебного разбирательства по делу о коррупции, в котором Саркози рискует получить до четырех лет тюрьмы.
Николя Саркози также предъявлены обвинения в участии в «преступном сообществе» по делу о предполагаемом финансировании Ливией его избирательной кампании в 2007 году.