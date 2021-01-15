В Литве появится электронное гражданство 1 15.01.2021, 19:41

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До сих пор электронное гражданство существовало только в одной стране мира – Эстонии.

С конца января все желающие получат возможность подать заявление на электронное гражданство Литвы. Став «электронным гражданином» Литвы, человек получает уникальный номер ID, с помощью которого он может онлайн регистрировать компании в Литве, открывать банковские счета, платить все необходимые налоги и взносы, подписывать договоры электронной подписью (в том числе международные) и получит доступ к другим государственным услугам Литвы, пишет сайт euro-pulse.ru.

Информацию об электронном гражданстве можно будет найти на сайте миграционной службы Литвы.

До сих пор электронное гражданство существовало только в одной стране мира – Эстонии. Со времени ее появления в 2014 году «электронными гражданами» Эстонии стали больше 75 тысяч иностранцев. Они открыли в общей сложности 15 тысяч компаний на территории Эстонии.

Это не единственный вид виз, которые используют европейские страны, чтобы привлечь квалифицированных иностранных специалистов. Например, в Финляндии в 2018 году появилась стартап-виза для граждан стран, не входящих в ЕС, которые хотят открыть свой стартап в Финляндии. А Эстония в этом году начала выдавать визу для «цифровых кочевников», которая дает возможность жить и работать на правах гражданина в этой стране до 3 месяцев.

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