Гарри Погоняйло: Необходимо созывать Совет безопасности ООН против узурпатора 16.01.2021, 8:34

Пришло время решительных действий по отношению к режиму.

Известный белорусский правозащитник Гарри Погоняйло прокомментировал сайту «БП» аудиозапись про концлагеря для протестующих:

- Какая польза всем нам от подобных сливов?

- К сожалению, внутри Беларуси у народа нет инструментов для привлечения виновных к ответственности. Универсальная уголовная юрисдикция, о которой я многократно упоминал, также не быстро развернется на Западе, это не музыкальный инструмент, который долго настраивается, долго регулируется, согласовывается, потому что его использование требует политической воли правительств.

Будет политическая воля Запада – появятся и уголовные дела.

Такого рода сливы повлияют как раз на ту политическую волю правительств, потому что сегодня в центре Европы никто не будет терпеть репрессивное по сути государство, где население вынуждено или подчиниться насилию, или ответить на насилие. Для нас, невооруженных людей, это активное сопротивление в самых различных формах.

Дело в том, что большая часть населения государства вовлечена в противостояние – либо на одной, либо на другой стороне, и этот процесс не остановить. В сложившихся условиях важно находить правильные решения и делать адекватные шаги. Без борьбы мы проиграем, действительно окажемся в условиях Северной Кореи.

Все социальные слои от мала до велика с различным жизненным опытом посчитали для себя необходимым бороться с режимом. Все они хотят свободы, уважения их достоинства.

В условиях жесткой конфронтации даже сторонники Лукашенко начинают осознавать, что перспектив у них нет, кроме ближайших двух-трех месяцев. Кто поумнее, понимает, что такими методами власть удержать нельзя. А потому они начнут либо саботировать политику режима, в том числе и представители силового блока, либо побегут – чтобы окончательно не запятнать себя кровью и позором.

Как бы долго ни держались такого рода режимы, когда наступает точка невозврата (мы уже перешли точку невозврата, обе стороны оказались за пределами красной черты), перспектива ответственности тех, кто устроил кровавую баню для своего народа, неизбежна.

Но победа будет за нами.

- А концлагерь в Ивацевичах – реальность или страшилка?

- Я думаю, Лукашенко дает указания применять оружие, отрывать головы, руки, ноги не для устрашения. А затем в благодарность раздает звания, награды, медальки вешает, поощряет серьезными денежными суммами, поэтому они готовы реально бить свой народ в кровь.

Они понимают всю ответственность за уже совершенные преступления: некоторые из генералов своими действиями уже заработали пожизненные сроки, для них обратного пути нет. Но мы должны выстоять и победить – даже в таких условиях.

Надеюсь, последний слив, который показывает истинное – звериное лицо белорусской власти, так называемых «правоохранителей», станет понятен западным либералам.

Пора заканчивать дипломатические игры, потому что никакие санкции уже не помогут, нужны решительные действия.

Необходимо созывать Совет безопасности ООН и готовить соответствующую резолюцию; и даже если Россия и Китай наложат вето на подготовленную в Совбезе ООН резолюцию, этими действиями они возьмут часть ответственности за происходящее в Беларуси на себя.

Надеюсь, что отрезвление произойдет и в России, и в Китае. Этот слив можно использовать для вразумления европейских политиков: санкции и увещевания диктатора уже не сработают, надо осознать, что происходит в Беларуси и действовать в режиме военного положения, что называется.

Западу необходимо осознать всю меру своей ответственности за то, что сегодня происходит в Беларуси.

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