«Белорусские силовики активно сливают друг друга» 16.01.2021, 8:53

Процесс набирает обороты.

Вчера инициатива BYPOL опубликовала один из самых громких сливов, в котором, как утверждают, Николай Карпенков, нынешний замминистра внутренних дел, рассказывает своим подчиненным, как они и другие силовики будут расправляться с протестующими.

Оказалось, что в Беларуси планировали (или до сих пор планируют) открыть лагерь для протестующих на месте самой страшной в стране тюрьмы «Волчьи норы». Казалось бы, белорусов уже ничем не удивишь, но у власти в очередной раз получилось. Соцсети взорвались саркастичными, злыми и даже оптимистичными постами. The Village Беларусь собрал все самое острое и интересное.

тот момент когда хочется быть замужем за айтишником и релокейтнуться за ним тупа куда угодно, абы не в архипелаг — та самая Вика 🌶️ с перцами (@vikki_wo) January 15, 2021 Ну что, "ЛИШНИЕ ЛЮДИ", в расход или в лагерь? — Dranik (@dranikbelaruski) January 15, 2021 Представлены новые рендеры жилой застройки Минска от Dana Holdings: pic.twitter.com/bHK4EaBR27 — Gypsynkov (@gypsynkov) January 15, 2021 После фразы Карпенкова "Не будет у него половины головного мозга..." появилось подозрение, что травматический пистолет он уже испытал на себе. — Миша Ильин (@m_for_mixacb) January 15, 2021 Будто смотришь фильмы про фашистов и все не можешь понять, откуда и как может взяться ТАКАЯ жестокость и полное отсутствие человечности. Только теперь ты в этом живёшь, а понимание так и не приходит. — Ann Tweeted (@Ola_Kiri4) January 15, 2021 А помните шутили, что проще всего Новую Боровую колючей проволокой обнести?

Ну шо, как вам шуточки? — Gypsynkov (@gypsynkov) January 15, 2021

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