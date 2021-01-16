«Белорусские силовики активно сливают друг друга»
- 16.01.2021, 8:53
Процесс набирает обороты.
Вчера инициатива BYPOL опубликовала один из самых громких сливов, в котором, как утверждают, Николай Карпенков, нынешний замминистра внутренних дел, рассказывает своим подчиненным, как они и другие силовики будут расправляться с протестующими.
Оказалось, что в Беларуси планировали (или до сих пор планируют) открыть лагерь для протестующих на месте самой страшной в стране тюрьмы «Волчьи норы». Казалось бы, белорусов уже ничем не удивишь, но у власти в очередной раз получилось. Соцсети взорвались саркастичными, злыми и даже оптимистичными постами. The Village Беларусь собрал все самое острое и интересное.
тот момент когда хочется быть замужем за айтишником и релокейтнуться за ним тупа куда угодно, абы не в архипелаг— та самая Вика 🌶️ с перцами (@vikki_wo) January 15, 2021
Ну что, "ЛИШНИЕ ЛЮДИ", в расход или в лагерь?— Dranik (@dranikbelaruski) January 15, 2021
Представлены новые рендеры жилой застройки Минска от Dana Holdings: pic.twitter.com/bHK4EaBR27— Gypsynkov (@gypsynkov) January 15, 2021
После фразы Карпенкова "Не будет у него половины головного мозга..." появилось подозрение, что травматический пистолет он уже испытал на себе.— Миша Ильин (@m_for_mixacb) January 15, 2021
Будто смотришь фильмы про фашистов и все не можешь понять, откуда и как может взяться ТАКАЯ жестокость и полное отсутствие человечности. Только теперь ты в этом живёшь, а понимание так и не приходит.— Ann Tweeted (@Ola_Kiri4) January 15, 2021
А помните шутили, что проще всего Новую Боровую колючей проволокой обнести?— Gypsynkov (@gypsynkov) January 15, 2021
Ну шо, как вам шуточки?