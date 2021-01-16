Партия Меркель выбирает себе нового лидера 16.01.2021, 9:30

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Но канцлером Германии он может и не стать.

Правящая партия Германии, Христианско-демократический союз (ХДС), на виртуальном съезде в пятницу и субботу выберет нового лидера. В обычных обстоятельствах победитель почти автоматически стал бы и кандидатом на пост канцлера вместо Ангелы Меркель, которая твердо обещает в этом году уйти на покой. Но с приходом коронавируса все стало сложнее, пишет Русская служба Би-би-си.

Самый популярный кандидат может проиграть самому непопулярному, а победитель может не добраться до главной цели, поста главы правительства — такова картина на этих выборах в разгар пандемии.

На место председателя Христианско-демократического союза претендуют бывший политик, а затем корпоративный юрист, 65-летний Фридрих Мерц, глава правительства земли Северный Рейн — Вестфалия 59-летний Армин Лашет и глава иностранного комитета Бундестага, 55-летний Норберт Рётген.

Ангела Меркель еще в 2018 году пообещала, что уйдет с поста главы правительства после выборов осенью 2021 года (они назначены на 26 сентября), и по традиции новый глава партии должен был бы повести блок ХДС/ХСС на эти выборы в роли кандидата в канцлеры.

Но пандемия спутала карты, и теперь совершенно неясно, кто именно станет этим кандидатом в канцлеры.

Во-первых, неясно, кто будет объявлен в субботу новым председателем ХДС.

По всем опросам большинство граждан Германии и членов ХДС хотели бы видеть на этом посту Фридриха Мерца.

Мерц в сентябре, когда немецкие эксперты выяснили, что Алексей Навальный был отравлен «Новичком», призвал заморозить проект газопровода «Северный поток -2», заявив: «К сожалению, Путин понимает только такой язык».

Но популярен он не из-за редких высказываний на маловажную для немцев российскую тему, а благодаря тому, например, что он, тесно связанный с бизнесом правый либерал, выступает за снижение налогов и упрощение налоговой системы.

Мерц в начале этого века был соперником Меркель во внутрипартийной борьбе, а проиграв, ушел в бизнес. Подробнее о нем Русская служба Би-би-си писала перед предыдущими выборами председателя партии.

Однако выбирать председателя будут не участники опросов, а 1001 делегат съезда. А руководство ХДС и многие видные фигуры в партии поддерживают Армина Лашета.

Осторожный, аккуратный, мейнстримный Лашет, по мнению немецких политиков и прессы, олицетворяет продолжение курса Меркель.

Мерц уже баллотировался осенью 2018 года и тоже был самым популярным из трех кандидатов, но выиграла протеже Ангелы Меркель Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Во-вторых, повторимся, неясно, станет ли председатель ХДС лидером избирательного списка ХДС/ХСС и кандидатом в канцлеры.

Немецкие политики, социологи и пресса уже несколько месяцев говорят, что этим кандидатом в канцлеры может и даже должен стать совсем другой человек — лидер младшего партнера ХДС, баварской партии Христианско-социальный союз Маркус Зёдер.

Глава правительства Баварии Зёдер набрал много очков за время борьбы с коронавирусом и теперь является самым популярным (после Меркель) политиком Германии, намного опережая и Мерца, и тем более двух других кандидатов в лидеры ХДС.

По данным опроса, проведенного компанией Infratest 4−5 января, Зёдера хотели бы видеть канцлером 55% респондентов, Мерца — 35%, Рётгена — 34%, Лашета — 27%.

Сами кандидаты на пост председателя ХДС тоже не исключают, что кандидатом в канцлеры станет Зёдер — но и не обещают пока ничего определенного.

Фридрих Мерц в недавнем интервью радио NDR Info сказал, что теоретически допускает выдвижение лидера ХСС в канцлеры, но такое решение должны принять совместно две сестринские партии после съезда ХДС. Давать какие-то прогнозы и обещания заранее нельзя, сказал Мерц.

Норберт Рётген в середине недели сказал прессе, что он знает Маркуса Зёдера уже много лет и если выиграет выборы председателя ХДС, то «быстро и конфиденциально» обсудит с Зёдером вопрос о кандидатуре канцлера.

«Дело не в наших эго, дело в ответственности лидеров обеих партий за победу союза на выборах», — цитирует Рётгена газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Армин Лашет ранее тоже высказывался в том духе, что выдвижение Зёдера вполне можно обсудить.

При этом сам Зёдер от многочисленных вопросов на эту тему отмахивается, заявляя, что он полностью сконцентрирован на работе главой баварского правительства.

В конце концов, блоку ХДС/ХСС еще надо выиграть сентябрьские выборы. Сейчас, с чрезвычайно популярной и уважаемой Ангелой Меркель во главе правительства, блок уверенно лидирует в опросах с рейтингом в 36−37% (у ближайших преследователей, «Зеленых», около 20%).

Однако впереди — еще многие месяцы борьбы с коронавирусом и экономическим кризисом, а также предвыборная кампания с кем-то другим, а не Меркель, во главе партийного списка.

Долгие поиски председателя

Ангела Меркель ушла с поста председательницы ХДС еще осенью 2018 года.

Тогда же съезд ХДС выбрал новым лидером партии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которую Меркель продвигала в свои преемницы и на партийном, и на правительственном посту.

Соперниками Крамп-Карренбауэр были Фридрих Мерц и молодой министр здравоохранения Йенс Шпан (который сейчас тоже опережает в рейтингах всю тройку кандидатов в лидеры партии).

Но через год Крамп-Карренбауэр решила, что у нее не получается стать популярным лидером, и подала в отставку.

Новые выборы должны были пройти в апреле, но дважды откладывались из-за пандемии, пока ХДС не решил провести виртуальный съезд.

Что они думают о России

Тема отношений с Россией — далеко не самая важная для кандидатов в лидеры правящей партии Германии, и они довольно мало говорили об этих отношениях даже и до прихода затмившей все проблемы пандемии.

Однако история с отравлением Алексея Навального заставила их высказаться по этой теме, а конкретнее — о возможной остановке строительства второй очереди газопровода «Северный поток».

Фридрих Мерц и Норберт Рётген выступили за заморозку «Северного потока».

Армин Лашет обтекаемо высказался против увязки вопроса о газопроводе с Навальным, заявив, что сначала надо добиться от России участия в расследовании, а уже потом совместно с Евросоюзом решить, нужны ли какие-то новые санкции.

Маркус Зёдер сказал, что «Северный поток — 2» — это частное предприятие и не правительству решать, останавливать его или нет.

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