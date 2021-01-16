Бывший следователь рассказал о строительстве концлагеря в Ивацевичах 9 16.01.2021, 10:11

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Загон с колючей проволокой планировали использовать в теплое время года.

В колонии №22 В Ивацевичах для задержанных протестующих строили специальный "загон", огражденный колючей проволокой. Об этом заявил представитель инициативы ByPOL — бывший следователь Андрей Остапович, сообщает euroradio.fm.

"В Ивацевичах, нам уже поступила информация, что действительно был момент, когда колючую проволоку там, какие-то столбы вставляли с колючей проволокой — как загон делали, понимаете. Они реально делали загон для людей, потому что тогда было по семь тысяч задержанных за одни сутки — самое массовое. И они не знали, куда уже свозить", — рассказал Остапович.

По его словам, силовики планировали в теплое время года увезти задержанных в этот закон и держать их там под охраной.

О планах построить в ивацевичской колонии лагерь для задержанных протестующих стало известно 15 января. Инициатива ByPOL выложила в интернет запись речи человека, чей голос похож на заместителя министра внутренних дел Николая Карпенкова. Он рассказывает об этом лагере, сообщает, что Лукашенко "со всех сторон" прикроет силовиков за использование оружия. Также идет речь об убийстве Александра Тарайковского. Из нее следует, что протестующего убили из российского травматического оружия — пистолета Ярыгина, который Россия поставила белорусским силовикам.

Остапович сообщил, что после публикации этого разговора в ByPOL стали больше обращаться сотрудники силовых ведомств. По его словам, силовики сами не желают осуществления таких планов.

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