Навальный заставил Кремль серьезно понервничать 16.01.2021, 11:37

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Администрация Байдена может задуматься о жестких санкциях против РФ.

Алексей Навальный возвращается в Россию 17 января – об этом он недавно объявил в своем очередном видео, и российский официоз отреагировал на эти слова немедленно.

Российские силовики, администраторы и лояльные Владимиру Путину общественные силы развили по поводу приезда человека, которого Кремль пренебрежительно называет «берлинским пациентом», лихорадочную активность: ФСИН заявила, что обязательно его задержит, поскольку Навальный неожиданно оказался в розыске; прокуратура Москвы заранее объявила сбор сторонников основателя Фонда борьбы с коррупцией, желающих встретить его в аэропорту, «незаконным мероприятием»; сам аэропорт Внуково запретил журналистам работать на своей территории из-за «антикоронавирусных мер»; прокремлевские общественные группы заявили, что прибудут во Внуково негодовать против приезда Навального, и про какие-либо угрозы со стороны прокуратуры в их адрес ничего не известно, передает «Голос Америки».

Время, которое выбрал Навальный для своего возвращения в Россию, сложно назвать удачным в смысле медийности этого шага: многие мировые телеканалы разрываются между репортажами о напряженной ситуации в США перед инаугурацией Джо Байдена и рассказом о новом всплеске пандемии коронавируса.

Тем не менее, поскольку в августе прошлого года новость об отравлении наиболее известного российского оппозиционера долгое время была первой среди мировых, к полету Алексея Навального на рейсе авиакомпании «Победа» будет приковано большое внимание всех западных политиков и журналистов.

Решится ли российская власть на немедленные репрессии против человека, которого, судя по расследованию, проведенному в том числе и самим Навальным, ее силовые структуры чуть не убили? Как такие репрессии, если они произойдут, отразятся на отношениях Москвы с новой американской администрацией, которая приступит к своим обязанностям уже через пять дней?

Анджела Стент: Байден может задуматься о жестких санкциях

Директор Центра исследований России и Евразии в Джорджтаунском Университете Анджела Стент (Angela Stent) считает, что Алексей Навальный заставил Кремль серьезно понервничать: «Перед Кремлем стоит дилемма: с одной стороны, из-за внутриполитических причин они уже сказали, что арестуют Навального по всем этим обвинениям, и если они этого не сделают, то будут выглядеть слабыми. С другой стороны, если он будет посажен в тюрьму, то именно внутри страны это может сделать Навального еще более популярным и создать ему образ мученика в глазах многих россиян».

Стент убеждена, что возможный арест Алексея Навального усилит напряженность между Россией и Западом: «В смысле отношений России с Западом его арест, конечно, будет выглядеть отталкивающе, и Европа уже ввела персональные санкции в связи с его отравлением. Я полагаю, что администрация Байдена может задуматься об еще более жестких санкциях, и реакция будет усиливаться. Так что дилемма есть, и Кремль, похоже, очень хотел бы, чтобы Навальный так и оставался в Германии, и им бы не пришлось ни о чем беспокоиться».

«Люди в администрации Байдена, которые будут заниматься Россией – госсекретарь Тони Блинкен, его заместитель Виктория Нуланд, советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан – ясно давали понять, что демократия и права человека очень важны, и, в отличии от администрации Трампа, они намерены поднимать эти темы. С их приходом, Вашингтон станет более активным на этом направлении, и они, скорее всего, встанут на сторону тех в России, кто выступает за права человека» - полагает Анждела Стент.

Эксперт по России в Джорджтаунском университете напоминает, что отравление Навального и его собственные шаги вызвали на Западе большой резонанс: «Среди оппозиционных фигур в России Навальный является наиболее известным на Западе, и тот факт, что его пытались убить с помощью отравления, а также его совместное расследование с Bellingcat и даже его беседа с одним из отравителей – все это демонстрирует, насколько эффективно, смело и в какой-то мере провокативно Навальный действует».

Сергей Алексашенко: Реакция Запада на отравление Навального была слабой

Известный российский экономист Сергей Алексашенко, в прошлом – первый зампред Центрального банка России, полагает, что пока нет оснований ждать от Запада большего, чем раньше, давления на Москву из-за Алексея Навального:

«В целом я отношусь достаточно скептически к тому, как Запад ведет себя в отношении Навального и политической ситуации в России вообще со всеми происходящими нарушениями прав человека. Пока Запад показывает, что все, что происходит внутри границ России – это не его дело. По большому счету, Запад решил отдать Россию на откуп Путину».

«Ситуация с Навальным – это применение боевого химического оружия, но давайте вспомним ситуацию с отравлением Скрипалей: тогда последовала скоординированная акция западных стран по высылке российских дипломатов. Ничего подобного в случае с Навальным не было сделано, а санкции, которые приняла Европа, оказались довольно слабыми. Расчет на то, что Запад изменит свое поведение, если Навального вдруг арестуют, я бы назвал благими пожеланиями, которые вряд ли сбудутся», - считает экономист.

Алексашенко говорит, что разочарован отсутствием ясных действий Вашингтона в отношении Москвы в истории с отравлением Навального: «Отсутствие американских санкций в этой истории очень важно. В истории со Скрипалями Америка во многом задала тон, а в случае с Алексеем Навальным этого сделано не было. Прошло пять месяцев, администрация Трампа ничего не сделала, и обратите внимание, что приходящая команда Байдена на эту тему тоже молчит. А в Кремле не дураки сидят, они очень внимательно считывают сигналы, которые получают. Отравили Навального, и Америка промолчала – значит, можно еще кого-нибудь отравить, можно с Навальным что-нибудь еще сделать».

«Конечно, если Навальный прямо по прилету в Москву будет арестован и посажен в тюрьму, будет большой скандал. Но если он прилетит в Москву, и ФСИН, которая должна вручить ему повестку в суд, заставит провести его в аэропорту часов двенадцать, потом ему вручат эту повестку и отпустят, потом начнут каждую неделю по два раза вызывать то в суд, то на допросы, то есть, будут издеваться –об этом даже никто и не напишет», – предполагает Сергей Алексашенко.

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