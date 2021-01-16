Американский эксперт-конституционалист предсказал судьбу Трампа 16.01.2021, 12:00

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У Конгресса имеется опыт оглашать импичмент после увольнения чиновника.

История США знает случаи, когда чиновникам запрещали пожизненно занимать должности несмотря на то, что они на тот момент уже уволились. Учитывая это, недавнее голосование Палаты представителей может иметь эффект: даже после освобождения Дональда Трампа верхняя палата Конгресса - Сенат - способен принять соответствующее решение и заблокировать ему возможность в дальнейшем заниматься политикой. В любом случае Трампу уже не избавиться от имиджа президента, подвергшегося импичменту дважды и несущего ответственность за штурм Капитолия.

"Апостроф" расспросил о событиях в США Майкла Герхарда - заслуженного профессора юриспруденции Университета Восточной Каролины, конституционалиста и автора книг об американских президентах и процедуре импичмента.

- Трамп - первый президент в истории, которому объявили импичмент дважды. Но председатель сенатского большинства Митч Макконнелл не хочет созвать внеочередное заседание верхней палаты парламента - Сената. Поэтому если Трампа и отстранят от обязанностей, то будет это случится после завершения его президентского срока. Это вообще возможно?

- Да, возможно. Фактически Конгресс трижды в разное время провозглашал импичмент после того, как чиновник покинул офис. Впервые это было, когда Палата представителей подвергла импичменту Уильяма Блаунта (он был не президентом, а сенатором, процесс происходил в 1797 году - "Апостроф"), после того, как он покинул свой пост. В 1862-м Палата представителей подвергла импичменту федерального судью Веста Хэмпфри через год после того, как он покинул пост. Конгресс тогда поддержал обвинения, "устранил" Хэмпфри с поста и лишил права заниматься юридической практикой. Также импичмент наложили на военного министра из офиса президента Улисса Гранта Белнапа, хотя Белнап и уволился перед тем с должности, чтобы избежать импичмента.

- Предполагаю, что Трамп найдет выход. С ним связано столько скандалов и банкротств, а он до сих пор на плаву…

- Есть большой шанс, что он как-то избежит тюрьмы и платы по векселям. Но ему не избежать того факта, что он - единственный президент, который дважды прошел через импичмент, и от распространенного мнения, что именно он ответственен за атаку на Конгресс.

- Во время слушания импичмента на этот раз республиканцы разделились: 10 из них проголосовали за импичмент, еще небольшая группа пыталась оправдать президента, а большинство пыталось "уклониться от пуль". Но любая из этих позиций ведет к репутационным потерям родной для Трампа Республиканской партии. Как думаете, если бы он подал в отставку сам, этого удалось избежать?

- Я не думаю, что Трамп подал бы в отставку. Последнее, что он когда-либо хотел бы, - это задобрить тех, кого считает своими врагами. Его упрямый отказ идти на уступки и является главной причиной того груза проблем, с которым он оказался.

- Думаю, что оказавшись вне Офиса, Трамп будет даже более опасным - потому что его не будут ограничивать рамки федерального служащего.

- Я думаю, он будет менее опасным. Потому что без своих соцсетей он не сможет достичь того медиа-покрытия, которого он жаждет.

- Как думаете, какие платформы он будет использовать сейчас?

- Попытается рассылать электронные письма и устраивать частные встречи, чтобы собрать своих блюдолизов.

- А в целом, Трампа забанили заслуженно?

- Он не дал Палате представителей выбора. Он и его приспешники распространяли онлайн много лживой информации о том, что якобы Трамп выиграл выборы. Что посеял, то и пожал.

- Что ждет тех 10 республиканцев, проголосовавших против Трампа?

- Каждый из них может столкнуться с серьезным вызовом, когда будет баллотироваться снова. И их коллеги-республиканцы, скорее всего, будут сторониться их - по крайней мере, некоторое время.

- Голосование в Палате представителей показало, что "слоны" (так называют Республиканскую партию в Штатах - "Апостроф") не готовы разорвать свой брак с Трампом, правильно?

- Очень беспокоит тот факт, что многие республиканцы остаются рядом с ним, несмотря на ту угрозу, которой его толпа подвергла Капитолий, несмотря на значительные материальные убытки, пять смертей и многих травмированных членов Конгресса.

- Согласны ли вы с мнением, что штурм Капитолия и события, которые его сопровождали, связанные с тем, что США дали слабый ответ на вмешательство России в выборы-2016?

- Трамп настойчиво обвинял в любом вмешательстве в выборы американцев, а не русских. Думаю, именно это "заводило" его ключевых избирателей.

- Правые сторонники Трампа уже заявили, что собираются устраивать митинги в столицах Штатов. Вероятно, они принесут с собой оружие, в частности об этом сообщили в ФБР. Означает ли это риск эскалации в обществе?

- Это может быть очень опасно. Полиции и Нацгвардии придется защищать не только столицы в каждом Штате, но и жизни людей. Сторонники Трампа прислушиваются к его призыву нанести вред всей стране. Но если они это сделают, то докажут, что не способны прислушиваться к доказательствам и уму. Их питает лишь слепая ярость.

- Если бы вы могли дать совет Трампу прямо сейчас, что бы вы сказали?

- Я бы посоветовал, чтобы он умолял своих сторонников о мире в стране и признал свою вину за ущерб, который потерпел Капитолий, и за то, что люди потеряли там жизни.

- Как развитие ситуации в США повлияет на отношения Вашингтона и Киева?

- Думаю, когда Трамп уйдет, новый президент и его команда восстановят хорошие отношения между нашими странами. Первый импичмент показал, какой вред им нанес Трамп. Но президент Байден будет стараться изо всех сил работать с украинским руководством для нашего и вашего блага.

- Российская пропаганда говорит, что Соединенные Штаты сейчас не является лидером мировой демократии. Как считаете, как эта ситуация повлияет на мировой порядок и позиции США?

- После того как президент Байден примет присягу, США возобновят свое лидерство мировой демократии. Трамп и его приспешники отказались от этой роли и даже пытались от нее избавиться, но новая администрация все восстановит.

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