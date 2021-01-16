«Ямницкий флот» поддержал протестующих белорусов 16.01.2021, 12:21

Фотофакт.

Жители Бобруйского микрорайона «Ямницкий флот» вышли на акцию солидарности с Александром Савченко, который получил 10 суток административного ареста за фотографию, размещенную в интернете, сообщает телеграм-канал «Баста!».

«15 января 2021 года — это день, который войдет в историю, день, который будет не раз упомянут в будущих судебных процессах. В этот день белорусы доподлинно узнали, кем они являются для своего «гаранта Конституции» и что им уготовлено — водометы, увечья и расстрел в упор, лагеря и колючая проволока, судьи и силовики, которым разрешается все, беспрецедентный террор и давление на каждого, кто осмелился выразить «незарегистрированную» гражданскую позицию», — пишут наши читатели.

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