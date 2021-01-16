Армин Лашет: что известно о человеке, который может стать будущим канцлером Германии 3 16.01.2021, 20:06

2,556

Армин Лашет избран новым председателем ХДС - партии Ангелы Меркель.

Одной политической интригой стало в Германии меньше, пишет «Немецкая волна». В субботу, 16 января, на проходившем из-за коронавируса в виртуальном пространстве съезде Христианско-демократического Союза - партии Ангелы Меркель (Angela Merkel) - избран новый председатель ХДС взамен не оправдавшей надежд Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer), которой канцлер два года назад передала бразды партийного правления.

Но куда большая политическая интрига - кто унаследует Ангелу Меркель на посту канцлера, с которого она окончательно решила уйти после четырех сроков во главе правительства Германии. Следующие выборы намечены на сентябрь. Как правило, кандидатом консерваторов на парламентских выборах в Германии становится именно лидер ХДС, но в этот раз все может быть иначе.

Как Рёттген помог Лашету обойти Мерца

На пост председателя ХДС претендовали трое мужчин: глава внешнеполитического комитета бундестага Норберт Рёттген (Norbert Röttgen), премьер-министр самой большой по численности населения федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет (Armin Laschet) и вернувшийся из бизнеса в политику Фридрих Мерц (Friedrich Merz), в свое время проигравший Ангеле Меркель борьбу за власть в парламентской фракции консерваторов.

Рёттген с самого начала считался аутсайдером, но в первом туре получил вполне достойные 224 голоса. И именно его сторонники предопределили победу Армина Лашета в решающем втором туре, в который он вышел, уступая Фридриху Мерцу пять голосов: 380 против 385.

Фаворит канцлера

Лашет - близкий и верный союзник Ангелы Меркель, которая остается самым популярным политиком в ФРГ. Кроме того, на выборы председателя ХДС он шел в тандеме с Йенсом Шпаном (Jens Spahn) - молодым и амбициозным министром здравоохранения ФРГ, рейтинг которого волна коронавируса вынесла на второе место после канцлера.

Сама Ангела Меркель от рекомендаций воздерживалась, но глава ее администрации, влиятельный закулисный политический менеджер Хельге Браун (Helge Braun) высказывался в пользу человека, имеющего правительственный опыт. Такой человек - только Лашет. Рёттген, правда, тоже успел поработать в правительстве, но был смещен в свое время канцлером с поста министра экологии, так что такой опыт говорит, скорее, не в его пользу.

Избрание Лашета на пост председателя главы ХДС означает продолжение либерально-центристского курса Меркель. Этот курс не по душе многим консервативно настроенным рядовым партийцам, но в лице Шпана - избранного на съезде заместителем Лашета - они получили достаточно консервативного представителя их интересов и идеалов.

Лашет терпимее многих относится к России

С избранием Лашета председателем ХДС можно рассчитывать на продолжение политики Меркель и во внешней политике, в том числе, в отношении России. Из всех кандидатов, претендовавших на роль лидера консерваторов, Лашет был самым умеренным критиком Кремля, а в былые времена и откровенно ему симпатизировал.

В отличие от Рёттгена и Мерца, он, например, никогда не ставил под вопрос продолжение строительства газопровода "Северный поток - 2", остановить которое некоторые немецкие политики требовали - и требуют до сих пор - в ответ на отравление Алексея Навального и отказ российских властей расследовать это совершенное в России преступление.

Тем не менее, и Лашет потребовал от России тщательно разобраться с инцидентом и привлечь к ответственности виновных. "После этого нам потребуется единый европейский ответ, а не единоличное выступление, - такой, в котором Европа четко определит свою позицию по отношению к России", - заявил Лашет.

Санкции Запада против России, введенные за аннексию Крыма и поддержку восточноукраинских сепаратистов, он тоже поддерживает, хотя и ратует за их скорейшую отмену как только, по его словам, "начнет конструктивно развиваться минский процесс".

Но по сравнению с другими консерваторами, Лашет терпимее относится к позиции России: говоря об аннексии Крыма в 2014 году, политик как-то заметил, что она, "конечно, нарушает международное право", но надо уметь "посмотреть на все глазами партнера по диалогу".

Лашет призывает искать пути выхода из тупика, в котором оказались отношения Европы и России. Однажды он раскритиковал царящий в Германии политический "климат, при котором любого, кто выступает с отличной от общепринятой точкой зрения по поводу России, объявляют или купленным "Газпромом", или сторонником российского президента Владимира Путина".

"Россия необходима для решения многих международных вопросов", а значит, с ней надо искать общие решения, например, для урегулирования конфликта в Сирии, считает Лашет. Он также высказывался против "демонизации" Москвы, называя критику в ее адрес однобокой, а картину сирийского конфликта, принятую в Германии, слишком поверхностной. "Демонизация Путина - это не политика, а алиби для ее отсутствия", - говорил Лашет в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung в марте 2014 года в разгар аннексии Крыма.

Может ли баварец с третьей попытки стать канцлером?

После избрания Лашета на пост председателя ХДС одной политической интригой стало в Германии меньше. Но осталась другая, причем, куда более важная: кто станет кандидатом консерватором в канцлеры на общефедеральных парламентских выборах, которые запланированы на сентябрь этого года. Обычно на этот пост баллотируется лидер ХДС. Но это только традиция, никакого закона нет.

И в истории ФРГ уже были случаи, когда председатель ХДС уступал пальму первенства лидеру Христианско-социального Союза (ХСС) - баварскому партнеру христианских демократов по консервативному партийному блоку. Правда, две предыдущие попытки христианских демократов победить на выборах, уступив кандидатуру в канцлеры баварцу (в 1980 году Францу Йозефу Штраусу (Franz Josef Strauß), а в 2002 году Эдмунду Штойберу (Edmund Stoiber), оказались неудачными.

Но, может быть, с третьего раза получится? Подходящая кандидатура есть - энергичный премьер-министр Баварии Маркус Зёдер (Markus Söder). Сам он, разумеется, темнит, но многие в Германии считают, что у него самые предпочтительные шансы стать преемником Ангелы Меркель на посту канцлера.

В социологических исследованиях Зёдер - с 54 процентами - лидирует в ответе на вопрос, кого жители Германии хотели бы видеть следующим канцлером. Рейтинг Армина Лашета - 28 процентов, что даже меньше, чем у его бывших соперников на выборах председателя партии. Таковы результаты опроса второго канала телевидения ФРГ (ZDF), опубликованные накануне, 15 января.

Кандидатом в канцлеры не обязательно должен быть лидер партии

Впрочем, нет в Германии и закона, обязывающего выдвигать кандидатом в канцлеры именно председателя партии, то есть, в данном случае Лашета или Зёдера. На это обстоятельство обращают внимание очень влиятельные в среде консерваторов председатель бундестага Вольфганг Шойбле (Wolfgang Schäuble) и глава парламентской фракции ХДС/ХСС Ральф Бринкхаус (Ralph Brinkhaus). "В ХДС/ХСС есть несколько персон, которым я бы доверил такую задачу", - сказал Бринкхаус, явно имея в виду Йенса Шпана.

Молодой и энергичный, консерватор-прагматик Шпан, считают симпатизирующие ему в ХДС, не просто продолжал бы на посту канцлера политику Меркель, как это собирается делать Армин Лашет, но и внес бы некоторые коррективы, способные сделать облик партии более узнаваемым и отточенным. И, кстати, в упомянутом опросе ZDF Йенс Шпан также опережает всех прочих христианских демократов с показателем в 32 процента.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».