Беларусь вышла на воскресные марши в 20-градусный мороз (Онлайн)
- 17.01.2021, 11:58
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Акции протеста продолжаются уже 162 дня.
Сегодня в Беларуси — 162-й день непрерывных протестов.
Несмотря на 20-градусный мороз жители Минска и других городов Беларуси вышли на традиционные воскресные марши.
Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию воскресных протестов.
13:28 В Брилевичах люди вышли на балконы с бело-красно-белыми флагами и прочитали стихотворение Янки Купалы.
Минск. В Брилевичах люди вышли на балконы с бело-красно-белыми флагами и прочитали стихотворение Янки Купалы. pic.twitter.com/zI2L4wlfKn— TUT.BY (@tutby) January 17, 2021
13:02 Жители Борисова вышли на пробежку с национальными флагами.
Люди с флагами бегут в Борисове. pic.twitter.com/pehAs2bBtP— TUT.BY (@tutby) January 17, 2021
12:46 Молодечно и Сморгонь тоже вышли сегодня на акции протеста!
Сморгонь тоже вышла на акции протеста! pic.twitter.com/bbaHsyR5ll— charter97.org (@charter_97) January 17, 2021
12:29 Жители ЖК Магистр гоняют во всю мощь, несмотря на мороз.
Жители ЖК Магистр гоняют во всю мощь, несмотря на мороз. pic.twitter.com/Z4wC9JNT4u— charter97.org (@charter_97) January 17, 2021
12:16 Партизаны Солигорска вышли сегодня тоже на акцию. «Партизаны-змагары Солигорска не сдаются, не забывают, не прощают и не переворачивают страницу. Жыве Беларусь! Спасибо Skoda, Nivea, Tissot! Наша возьме!» - заявили участники акции в городе шахтеров.
12:04 Жители улицы Маяковского в Минске прошли сегодня маршем по своему району.
11:47 Сегодня жители Востока в Минске митингуют с самого утра уже в течение нескольких часов. И ничто им не страшно: ни лютый мороз, ни злые лукашисты, ни отряды милиции!
11:30 Велозавод, Тракторный и Шарики маршируют по Минску. Жители трех районов вышли сегодня на совместную воскресную прогулку.
11:13 Сегодня жители Боровлян вышли на марш и предложили всех бандитов во главе с Лукашенко отправить лагеря.
10:51 Акция протеста проходит в это воскресенье и в столичном Уручье. «Пошел вон! Ты и твой ОМОН!», — заявили узурпатору жители района.
10:35 Минская Курасовщина вышла на воскресный марш. Жители района начали 162-й день протестов одними из первых.
10:25 Жители Орши с самого утра вышли на акцию солидарности. Партизаны поддержали Павла Северинца и Игоря Лосика.