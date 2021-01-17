В Брестском районе лесовоз оставил деревню без света
- 17.01.2021, 13:22
Он повредил 13 световых опор.
Деревня Подлесье-Каменецкое, что в Брестском районе, вечером 15 января оказалась без света, сообщает «ЧП Беларусь».
По предварительной информации, 47-летний водитель лесовоза МАЗ не закрепил должным образом манипулятор. Когда автомобиль, груженный кругляком, выезжал через деревню в направлении трассы, манипулятор открылся и повредил 13 световых опор, а также ограды жилых усадеб.
Водитель привлечен к административной ответственности.