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Возвращение Навального в Россию: во Внуково собрались сотни встречающих

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  • 17.01.2021, 19:15
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Возвращение Навального в Россию: во Внуково собрались сотни встречающих
Фото: Reuters

Российский оппозиционер находился в Германии с конца августа.

В аэропорту Внуково, куда должен прилететь оппозиционер Алексей Навальный, задержали несколько сотрудников Фонда борьбы с коррупцией, в том числе Любовь Соболь и Руслана Шаведдинова, а также несколько журналистов в том числе корреспондента «Дождя».

Как передает корреспондент РБК, в очереди на входе в аэропорт был также задержан мужчина с флагом России. В числе задержанных также активист Константин Котов, помощник Навального Илья Пахоменко и сотрудница штаба оппозиционера в Санкт-Петербурге Анастасия Кадетова, сообщает «Новая газета».

Полиция через громкоговорители просит собравшихся в аэропорту покинуть здание. Сотрудники полиции также оттесняют тот входа в аэропорт тех, кому не удалось попасть внутрь.

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