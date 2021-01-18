В некоторых школах Беларуси сегодня не будет занятий 5 18.01.2021, 8:33

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В основном это касается Минской области.

На понедельник, 18 января, Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности из-за сильных морозов — до минус 29 градусов. В некоторых школах из-за холодной погоды отменены занятия, в основном это касается Минской области.

«В Новой Боровой попросили оставить детей дома завтра», — сообщили rebenok.by сразу несколько читателей.

«Завтра занятия отменяются в 1−11 классах в связи с сильным морозом (по указанию начальника управления) и будут проведены в более благоприятные дни», — такие сообщения присылают жители Заславля. В Сенице (Минский район) также отменили занятия для учащихся.

Родителям детей из школы № 2 в Боровлянах предоставлено право самим решать, приводить детей в школу или нет.

«Во избежание обморожения детей, сохранения их здоровья занятия для 1−11 классов на понедельник отменяются и будут отработаны в другие более благоприятные дни. Если вы все же хотите привезти ребенка в учреждение, для него будет организован полноценный образовательный процесс», — такая новость опубликована в родительских чатах.

Родителей одной из школ Гродно попросили оставить детей дома еще в пятницу: «Мы не идем в школу в понедельник. Уже сообщила учительница в чат».

Напомним, что решение по поводу занятий в школе в связи с сильными морозами принимают местные исполнительные и распорядительные органы. В «Требованиях для учреждений общего среднего образования» написано, если в 7.00 столбик термометра опускается ниже −25°C, а скорость ветра более 3 м/с, образовательный процесс могут приостановить.

Что касается работы детских садов, то в «Требованиях для учреждений дошкольного образования» говорится, что когда температура −15°С и ниже, а скорость ветра более 3 м/с, то руководитель учреждения может отменить или сократить прогулки ребят до 3 лет. Если малышам от 3 до 7 лет, то изменения в их дневное расписание вносят при температуре −18°С и ветре более 3 м/с.

В ночные часы 18 января во многих районах страны минимальная температура воздуха опустится до −25…29°C. В Минской области 18 января во многих районах будет до −25…29°C. В Минске температура воздуха опустится до −25…26°C.

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