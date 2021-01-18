В США создали ледяного робота 1 18.01.2021, 9:10

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Фото:

IROS 2020

В будущем подобные системы могут понадобиться для изучения других планет или спутников.

Американские инженеры представили прототип двухколесного работа IceBot, основные элементы конструкции которого созданы изо льда.

Свою работу они представили на международной конференции IROS 2020, пишет hromadske.ua.

Робот весит 6,3 килограмма, его размеры — 14×20×13 сантиметров. Корпус, колеса и бампер сделаны из водяного льда, а спереди как третья точка опоры используется мяч для пинг-понга.

Передвигается IceBot благодаря двум электродвигателям в корпусе. Руководят им с помощью микроконтроллера на плате Arduino Micro, расположенной на верхней части корпуса. Сигнал передают через Bluetooth.

Испытания показали, что IceBot способен перемещаться по горизонтальных твердых поверхностях при комнатных температурах, а при более низких температурах (до минус 17 градусов по Цельсию) — передвигаться по льду и преодолевать небольшие подъемы.

Разработчики — Девин Кэрролл и Марк Йим из Пенсильванского университета — говорят, что их изобретение — первый шаг на пути создания системы, которая будет работать при низких температурах, а также будет способна к самосборке и автоматическому ремонту.

А цель таких систем — работа в местах с низкой температурой, где есть большое количество льда, например, в полярных областях Земли или Марса.

Как считают авторы проекта, в будущем подобные системы могут понадобиться для изучения других планет или спутников. Так, кроме Марса, для ученых очень интересны спутники Сатурна и Юпитера — Энцелад и Европа соответственно, — так как они имеют большое количество водяного льда. И полезными могли бы стать работы, которые могут использовать этот лед для ремонта и сборки элементов своей конструкции.

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