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По всему миру прошли акции солидарности с протестующими в Беларуси

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  • 18.01.2021, 10:45
  • 1,552
По всему миру прошли акции солидарности с протестующими в Беларуси

Яркие фото с акций.

По всему миру прошли акции солидарности с протестующими в Беларуси, пишет телеграм-канал «Хартии-97».

На фото и видео: Бельгия, Великобритания, Германия, Израиль, Норвегия, США.

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