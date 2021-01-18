закрыть
18 января 2021, понедельник, 13:45
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Алексей Навальный провел ночь в отделе полиции Химок

17
  • 18.01.2021, 10:51
  • 3,928
Алексей Навальный провел ночь в отделе полиции Химок
Алексей Навальный

Адвокатов к российскому оппозиционеру не пустили.

Российского политика Алексея Навального, задержанного вечером 17 января на паспортном контроле в аэропорту Шереметьево после возвращения в Россию, доставили во Второй отдел полиции управления МВД России по городу Химки. Об этом сообщают соратники оппозиционера, пишет «Медуза».

Там он провел ночь. Адвокатов к политику не пустили.

Навальный прилетел в Шереметьево из Берлина, где лечился после отравления ядом «Новичок». Самолет компании «Победа», на котором летел политик, изначально должен был приземлиться во Внуково, но перед посадкой лайнер перенаправили в другой аэропорт.

В пограничной зоне — до того, как политик пересек российскую границу — Навального остановили полицейские, действовавшие по распоряжению ФСИН.

В ведомстве объявили, что политик находится в розыске «за многократные нарушения испытательного срока» по делу «Ив Роше». ФСИН обвиняет Навального в том, что он не исполняет обязанности условно осужденного и уклоняется от контроля инспекции, поэтому ведомство потребовало заменить ему условный срок на реальный. До избрания меры пресечения судом Навальный будет находиться под стражей, заявили во ФСИН.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Нужно убрать аллерген
Нужно убрать аллерген Николай Статкевич
Задача «Убить дракона» актуальна и сегодня
Задача «Убить дракона» актуальна и сегодня Леонид Невзлин
Белорусские силовики по-прежнему «протекают»
Белорусские силовики по-прежнему «протекают» Анджей Почобут
Пространство ваше, но время — наше
Пространство ваше, но время — наше Ирина Халип