WP: Сторонники Трампа хотели сорвать инаугурацию Байдена, но об этом узнало ФБР 19.01.2021, 14:07

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Джо Байден

Экстремисты уже определили уязвимые места в Вашингтоне.

Сторонники президента США Дональда Трампа планировали под видом нацгвардейцев пробраться на инаугурацию Джо Байдена, чтобы сорвать ее. Речь идет о представителях QAnon, которых обвиняют в прорыве к Капитолию. Об этом пишет издание WP (перевод — ukrinform.ua).

СМИ сообщает, что об этом узнали в ФБР. Экстремисты, по их данным, определили уязвимые в Вашингтоне места, чем хотели воспользоваться во время срыва действа.

"ФБР предупредило правоохранительные органы, экстремисты обсуждали, как выдать себя за служащих Национальной гвардии", - отмечает издание со ссылкой на доклад разведки, которую предоставили источники.

Напомним, ранее действующий президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что не будет присутствовать на инаугурации победителя президентских выборов Джо Байдена.

Ранее Дональд Трамп впервые публично отказался идти на второй срок и подтвердил: в стране запущен процесс передачи власти победителю выборов Джо Байдена.

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