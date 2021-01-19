Политолог: Идет процесс по признанию Лукашенко террористом 1 19.01.2021, 15:45

коллаж - Алина Подлесная/LIGA.net

Никаких шансов диктатор больше не имеет.

Политолог Дмитрий Болкунец в эфире «Эха Москвы» дал комментарий о потере Минском ЧМ по хоккею и будущем Лукашенко.

«Во-первых, шансов сохранить чемпионат мира не было. Возможно, Лукашенко мог бы совершить благой поступок и отпустить политических заключенных, но он на такие шаги неспособен.

То, что его сейчас лишили права на чемпионат мира, для него очень жесткий удар, и, думаю, что это не последнее, чего его будут лишать.

Во-вторых, на Западе ведут работы по признанию Лукашенко террористом по делу Павла Шеремета.

Ему закрыта дорога полностью, никаких шансов диалога на Западе он больше не имеет, никаких спортивных турниров с ним никто проводить больше не будет», — заявил политолог.

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