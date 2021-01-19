Литва отключила две ЛЭП в Беларусь 4 19.01.2021, 16:10

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Вильнюс планирует отключить все линии с Беларусью и Калининградской областью России.

Литовский оператор LItgrid отключил две линии электропередач напряжением 300 киловольт, связывающие Литву и Беларусь.

Как сообщает Delfi, обе межсетевые линии отключены в связи с ремонтом. Одна не работает по запросу литовской, вторая — белорусской стороны.

Литву и Беларусь соединяют четыре ЛЭП по 330 кВ и шесть ЛЭП по 110 кВ. В 2019 году была отключена и демонтирована самая мощная ЛЭП в 750 кВ Игналинская АЭС — Минская ТЭЦ-5.

Линия Игналинская АЭС — Поставы отключен сейчас в рамках реализации проекта по синхронизации с сетями Евросоюза. После завершения синхронизации с ЕС Литва планирует отключить все линии с Беларусью и Калининградской областью России.

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