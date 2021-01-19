У политзаключенного Игоря Лосика, который держит голодовку 36 дней, ухудшилось состояние здоровья 5 19.01.2021, 16:28

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Игорь Лосик

Однако блогер сдаваться не собирается.

Здоровье политзаключенного, блогера Игоря Лосика, который держит голодовку в жодинском СИЗО с 15 декабря, ухудшилось. Об этом сообщил «Радыё Свабода» адвокат Дмитрий Лепретер, который посетил Лосика 19 января.

По словам адвоката, Игорь не хочет останавливаться и намерен продолжать голодовку.

«Чувствует он себя хуже, чем во время прошлой встречи. Игорь сам мне это сказал. У него появилась слабость и проблемы с давлением. Утром оно очень низкое, прямо очень. Вечером повышенное. Давление Игорю измеряет врач, он тоже интересуется его самочувствием. Также были разговоры с психологом у Игоря», – рассказал адвокат.

Адвокат рассказал, что Игорь стал получать письма. В пятницу он получил около 80 писем.

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