На инаугурацию Байдена в Вашингтон прибыли около 25 тысяч нацгвардейцев 4 19.01.2021, 18:11

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фото: REUTERS

Секретарь обороны заявил, что не фиксирует возможности «внутренней угроз».

Сейчас уже около 25 тыс. военных Национальной гвардии США прибыли в Вашингтон (округ Колумбия) для обеспечения порядка во время инаугурации избранного президента Джо Байдена, которая состоится 20 января, сообщает unian.net.

Пользователь Twitter заметил, что военным не выдают магазины для автоматов. Он подозревает, что поддерживающие Трампа военные могут совершить покушение.

Biden’s transition team has revealed there is a very real fear that members of the national guard who support President Trump might kill Biden during the inauguration so they’ve asked commanders to confiscate all ammo and magazines from the soldiers. See photo: pic.twitter.com/WUp8FKj0DZ — @amuse (@amuse) January 17, 2021

Как сообщает телеканал CNN, это количество американских нацгвардейцев является максимальным, которое разрешили в Пентагоне.

Численность военных Нацгвардии США в Вашингтоне постоянно росла в последние дни, поскольку военные прибывали из других частей страны. Еще по состоянию на середину суток в воскресенье, 17 января, их количество составляло около 17 тыс.

Вчера, 18 января, исполняющий обязанности секретаря обороны Кристофер Миллер заявил, что «масштабы военного участия являются уникальными для этой инаугурации. Он добавил, что разведка не фиксирует возможности «внутренней угроз» для безопасности церемонии инаугурации со стороны сил Национальной гвардии США.

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